В России согласились обсуждать цену голубого топлива на следующий год

"Газпром" будет обсуждать с белорусской стороной стоимость поставляемого газа, но при двух условиях. Во-первых, переговоры будут касаться поставок в 2021 году. Во-вторых, Минск гарантирует выполнение всех обязательств за 2020 г., в том числе оплату долгов. Об этом заявили в российском концерне.

Ранее Минэнерго Белоруссии направило письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с требованием предоставить методики расчета цены на газ, чтобы стороны могли их согласовать и после этого пересмотреть стоимость поставок. В ответном письме Миллер напомнил, что условия поставок, в том числе цена газа на 2020 г., были окончательно согласованы 14 февраля текущего года, передает "Спутник" из Минска. Обсуждать поставки на 2021 г. в Москве готовы. Но только если белорусский партнеры ликвидируют долги.

В конце мая Миллер сообщил, что Белоруссия задолжала "Газпрому" более $165 млн за поставленный газ. В Минске заявили, что ничего не должны, поскольку цены на газ в мире упали. По контракту, белорусская сторона обязана платить по $127 за тысячу кубометров газа. Президент республики Александр Лукашенко был возмущен, что в год 75-летия Победы над фашизмом даже напавшая на Советский Союз Германия платит "Газпрому" меньше, чем братская Белоруссия.