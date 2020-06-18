Москве могла быть выгодна отсрочка строительства газопровода

"Северный поток – 2" не сдан вовремя не из-за санкций США и не из-за Дании. В России до сих пор не готов наземный участок трубопровода, но "Газпром" скрывает это от европейских партнеров. Об этом рассказал эксперт по энергетике украинского Центра глобалистики Михаил Гончар.

Вскрыть "грандиозный обман" Гончар смог благодаря сообщению о тендере на поставки опор для компрессорной станции "Славянская" в районе Усть-Луги. Заказ был опубликован 8 июня. По мнению эксперта, это доказывает, что у российской стороны не готово оборудование для транспортировки газа по "Северному потоку – 2". Соответственно, задержка с прокладкой труб по дну Балтийского моря на старт проекта не влияет.

"Российская сторона, "Газпром" сознательно шли на обман не только своих партнеров в рамках консорциума по реализации этого проекта, но и европейских политиков", – заявил Гончар в эфире "Радио Свобода".

В то же время он похвалил американские власти, которые "одним росчерком пера под законом о военном бюджете США" положили конец "господству "Газпрома" в Европе". "Северный поток – 2", столкнувшись с американскими санкциями, не просто забуксовал, а встал на месте без всякой перспективы продвижения вперед", – подвел итог Гончар.

Ранее стало известно, что оператор проекта "Северный поток – 2" направил Дании запрос на использование других судов при прокладке трубопровода. Корабли, на которые ранее рассчитывал "Газпром", покинули стройку в начале 2020 г. из-за угрозы санкций США.