Россия сможет закончить строительство газопровода в любом случае

Обращение оператора "Северного потока-2" к Дании с просьбой разрешить использование при строительстве судов разного типа позиционирования является формальностью. Газопровод будет достроен вне зависимости от решения Копенгагена. Об этом заявил гендиректор "Инфотэк-Терминал" Рустам Танкаев.

Сейчас у Nord Stream 2 имеется согласие на использование при прокладке труб судов динамического позиционирования. Российский трубоукладчик "Академик Черский" относится к этому типу. А вот баржа "Фортуна", которую тоже хотели задействовать при строительстве, – якорная. Но "Черский" вполне способен справиться с задачей и без нее, считает эксперт.

По его мнению, Дания будет руководствоваться политическими мотивами, принимая решение по заявке, и учтет мнение главного противника "Северного потока-2" – США. Но там тоже понимают, что якорные суда в данном случае – вспомогательные, без них трубу все равно проложат.

"Это будет неприятно, но не смертельно. Ничего критического в этом нет. Поэтому, возможно, и США в этой связи не будут особенно упираться", - приводит RNS слова Танкаева.

Ранее в Дании сообщили, что рассмотрят полученную 16 июня заявку по "Северному потоку-2" в течение месяца. При этом согласование основного проекта у нее заняло несколько лет – она последняя из европейских стран подписала разрешение на прокладку труб по дну Балтийского моря, строительство газопровода к тому времени уже шло полным ходом.

Сейчас в немецком порту "Мукран", считающимся логистической базой "Северного потока-2", находятся российские трубоукладчик "Академик Черский" и трубоукладочная баржа "Фортуна". К ним на помощь с Дальнего Востока спешат суда снабжения. Если оба трубоукладчика получат разрешение на работу в датских водах, две нити газопровода смогут тянуть одновременно.

Между тем, на Украине заявили, что "Газпрому" выгодно затягивать укладку труб по дну Балтийского моря, поскольку у него не готов сухопутный российский участок газопровода.