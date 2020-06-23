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Во время обращения к россиянам во вторник Владимир Путин объявил о повышении ставки НДФЛ со следующего года. После вступления решения в силу отдавать со своих доходов гражданам придется не 13, как это установлено сейчас, а 15%.
Подобная мера будет действовать только в отношении тех, чьи доходы за год превышают 5 миллионов рублей. Благодаря этому, указывает президент, государственный бюджет получит дополнительно около 60 миллиардов рублей в год.
Полученные от повышения налога деньги собираются дополнительно направить на лечение тяжелобольных детей и покупку медицинской техники.
Вступление изменений в силу назначено на 1 января 2021 года.
Напомним, накануне 23 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Подробнее ознакомится с тезисами выступления можно в материале "Утро.ру".
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