Путин объявил о повышении НДФЛ на 2%

Путин объявил о повышении НДФЛ на 2%
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Изменение коснется только определенной группы граждан

Во время обращения к россиянам во вторник Владимир Путин объявил о повышении ставки НДФЛ со следующего года. После вступления решения в силу отдавать со своих доходов гражданам придется не 13, как это установлено сейчас, а 15%. 

Подобная мера будет действовать только в отношении тех, чьи доходы за год превышают 5 миллионов рублей. Благодаря этому, указывает президент, государственный бюджет получит дополнительно около 60 миллиардов рублей в год. 

Полученные от повышения налога деньги собираются дополнительно направить на лечение тяжелобольных детей и покупку медицинской техники. 

Вступление изменений в силу назначено на 1 января 2021 года. 

Напомним, накануне 23 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Подробнее ознакомится с тезисами выступления можно в материале "Утро.ру". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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