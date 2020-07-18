Повышение налога "для богатых" приблизит Россию к Европе

Повышение налога "для богатых" приблизит Россию к Европе
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист объяснил, что обеспеченные люди от разницы в 2 процента не обеднеют

Российский адвокат Павел Астахов заявил, что повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян может продолжиться, достигнув в итоге принятого в европейских странах уровня.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что большая часть опрошенных граждан РФ одобрила повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. По словам Астахова, такие меры вызваны необходимостью исполнить бюджет. К тому же, увеличение налогового тарифа на 2% не станет критичным для столь обеспеченных людей. В России подоходный налог является одним из самых низких в стране. И стабильная работа налогового законодательства остается одним из главных внутригосударственных приоритетов. Сейчас необходимо разобраться в том, станет ли такая мера последней, или правительство в дальнейшем планирует повышать налоги для богатых, постепенно приближаясь к общеевропейским стандартам, заявил эксперт в беседе с НСН.

Ранее в ходе обращения к гражданам РФ президент страны Владимир Путин объявил о повышении ставки НДФЛ с 2021 года. Благодаря такому решению бюджет страны может стать больше на 60 миллиардов рублей.

"Утро.ру" писало, что глава центра "Альпари" Александр Разуваев заявлял об огромном количестве скопившихся в стране наличных средств. По его словам, такой фактор негативно отражается на российской экономике. Исправить ситуацию можно с помощью деноминации валюты.

Егор МАЛКОВ

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