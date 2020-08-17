Санкции США против "Северного потока - 2" уничтожат Вашингтон - СМИ

Санкции США против "Северного потока - 2" уничтожат Вашингтон - СМИ
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Непримиримая позиция американцев вызвала жесткий отпор ЕС и РФ

Европейские сторонники проекта "Северный поток – 2" отказались прислушаться к требованиям США запретить строительство российского газопровода, и Вашингтон пошел ва-банк, объявив о готовящихся санкциях против ЕС. Но это противостояние уничтожит США, убеждены китайские аналитики.

Штаты возомнили себя мировым лидером, используя свою национальную валюту как инструмент управления другими державами. Но все меняется – доллар проигрывает конкуренцию, мир становится многополярным, ему не нужен каратель в лице США. Европа четко показала свое отношение к Америке, осудив на днях ее экстерриториальные санкции, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на экспертов Sohu.

Отрицательно сказывается на репутации заокеанской державы и отказ ФРС отдать странам хранящееся в Штатах золото. По данным издания, свой драгоценный металл не могут получить Германия, Италия, Китай, Россия, Турция, Франция. Но для России "Северный поток – 2" даже важнее золота, поскольку экспорт углеводородов является основой экономики страны. А США не могут придумать лучшего аргумента против газопровода, чем пугать Евросоюз энергозависимостью от РФ.

"Возникает вопрос: а чем так называемая "зависимость от Москвы" опаснее вашингтонской?" – указали аналитики.

В Европе на этот вопрос уже поняли ответ и готовы отстаивать справедливость в ООН. Вашингтон, который не может вовремя остановиться, может получить удар, от которого уже не оправится. 

Ранее 24 страны ЕС решили объединиться против США. Они подписали коллективный протест в связи с угрозой американских санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2".

Николай ВИКТОРОВ

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