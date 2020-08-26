Форум rAsia Baikal 2020: пандемия стала катализатором инноваций

Процессы, которые хорошо работали, в один момент перестали быть эффективными, утверждают эксперты

В Иркутске проходит IX международный форум rAsia Baikal 2020, который уже назвали отличной площадкой для зарождения инноваций. Успешные бизнесмены, которые принимают участие в этом мероприятии, готовы к обмену опытом и разработке новейших технологий.



Например, предприниматель Сергей Маяренков, который на протяжении десяти лет занимается реализацией проекта "Иркутские кварталы", считает, что форум позволит сибирскому городу выйти на международный рынок. На своем же примере бизнесмен хотел бы показать, как можно менять с предпринимательской активностью регионы, учитывая при этом культурные коды и другие особенности территории.





"Если мыслить глобально, то мы хотели бы от индустриальной советской экономики перейти в новую экономику, которая сейчас формируется под давлением новой промышленной революции. Мы ищем себя в этом меняющимся мире и хотели бы, чтобы регион с сырьевой моделью экономики дополнил ее несырьевой", – сказал Маяренков.

Новые правила формирования плана достижения целей сейчас диктует пандемия, отметил предприниматель. Процессы, которые хорошо работали, в один момент перестали быть эффективными. Однако такая ситуация нисколько не ухудшила жизнедеятельность, а, наоборот, стала катализатором для различных инноваций.

По мнению Маяренкова, глобальная "встряска" всегда провоцирует человечество на создание чего-то нового. Это можно назвать процессом адаптации.

"Все ищут новые форматы, например, дистанционные. Ищут новый смысл в своей деятельности. Многим компаниям сейчас приходится себя переосмысливать, ведь люди пользовались множеством услуг, а в пандемию поняли, что они спокойно проживут без них", – пояснил бизнесмен.





Учитывая вышеперечисленное, rAsia Baikal 2020, который проходит в одном из привлекательных для инвестиций регионов, отлично подойдет для обсуждения насущных вопросов. Ранее в беседе с "Утро.ру" организатор форума, композитор, инвестор и визионер Александр Шульгин назвал Иркутскую область уникальной территорией с "вольным творчеством".

"Сибирь в принципе уникальна своим "вольным творчеством" – это как раз то, к чему стремится государство, создавая сектор самозанятых. Иркутск же является крупнейшим сухопутным городом геолокационного значения. А еще это крупнейший транспортный хаб, через который проходят десятки рейсов в страны Азии", – напомнил эксперт.



В Иркутске в настоящее время проходит IX международный форум rAsia Baikal 2020. Уже второй год подряд город становится площадкой для этого мероприятия. Успешные бизнесмены обсуждают последние инновации, возможные пути сотрудничества. Мероприятие проходит в онлайн-формате – эксперты, инвесторы, главы международных компаний и молодые бизнесмены из инновационной сферы смогут в ходе личных встреч дать комментарий на важнейшие темы и поделиться знаниями и опытом.

