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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут успешными только в старости

Набраться терпения рекомендуютя представителям сразу двух стихий

По прогнозам астрологов, удача настигнет Овнов и Водолеев только во второй половине жизни, сообщает "Пятый канал"

Так, специалисты отмечают, что молодым Водолеям не стоит отчаиваться. Представителям этой стихии свойственны внутренние переживания в молодости из-за недосказанностей и неопределенностей. Однако в зрелые годы все нормализуются, и они достигнут успеха во всех сферах. 

Не особо удача в юности и молодости сопутствует и Овнам. Представители этого знака часто пытаются все рассчитать, выстроить план действий, который, в итоге, их подводит. Специалисты также рекомендуют не ставить на себе крест и набраться терпения. 


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Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Рина КРАСНОВА

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