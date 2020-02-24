В Алексеев день принято готовить пирожки с рыбной начинкой

25 февраля православная церковь чтит память святителя Алексия. На Руси этот день считали рыбным, именно поэтому, по традиции, отказывались от мяса и готовили расстегаи с рыбой. Считалось, что это принесет в дом удачу и счастье. Тех, кто ослушается запрета, ждут страшные боли в животе, гласит предание.

В Алексеев день выставляли семена для посева на мороз, а затем заносили в теплое место: на Руси верили, что так урожай будет богаче. А чтобы вещи служили дольше, хозяйки выносили на мороз и пряжу. Кроме того, 25 февраля было принято рыбачить. Считалось, что в этот день улов будет наиболее удачным, но только если первую пойманную рыбу отдать черному коту. Согласно примете, он договорится с нечистью, и злые силы не будут мешать людям.

Также 25 февраля категорически запрещалось начинать что-то новое или планировать дальние поездки – все это обернется неудачей. А вот завершение старых дел обещает лишь успех, верили на Руси. Кроме того, нельзя рассказывать свои сны, иначе они никогда не сбудутся: в Алексеев день все сновидения вещие.

Традиции и обычаи, а также приметы 25 февраля



Считается, что 25 февраля в Алексеев день нужно расставаться со всем ненужным и избавляться от хлама. Также древние не носили старые вещи в этот день, считая, что тем самым они отведут от себя старые хлопоты. Считалось, что на один день нужно обновить гардероб и надеть то, что еще не было в носке. Когда возможности переодеться в новое полностью не было, обходились парой вещей – новый платок, перчатки или даже трусы.

Что категорически нельзя делать 25 февраля

В Алексеев день не ели мяса. Считалось, что отказ от однодневного поста мог обернуться наказанием в виде недуга с желудком. Ели пироги, расстегаи и рыбу. По преданию это приносило в дом богатство и успех.

25 февраля поверья

1. Говорили, что если в ночь на 25.02 приснился хороший сон, то чтобы он превратился в явь им нельзя делиться ни с кем.

2. Предки предпочитали отказаться от дальних поездок и отсиживались дома. Считалось, что ничего хорошего на пути не встретиться.

3. Если в Алексеев день сухо и холодно, то последний месяц лета будет дождливым и жарким.

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