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Приметы на 11 апреля: чем заняться в день березы

Приметы на 11 апреля: чем заняться в день березы
Фото: pixabay.com
Православные в этот день чтят память святого Марка

Наши предки 11 апреля отмечали праздник березы, или Брещанье. В этот день к деревьям относились особенно внимательно. Считалось, что вместе с родными надо прогуляться по березовой роще, обнять ствол дерева.

Также 11 апреля можно собирать березовый сок. По поверьям, именно в этот день он очень вкусный и полезный. Считалось, что этот напиток способен вылечить болезни.

Народные приметы на 11 апреля

Ливень в этот день предсказывает богатый урожай.

Если березового сока очень много, то лето будет дождливым.

Увидеть в этот день лебедя – к хорошей погоде.

Облака, быстро двигающиеся в одну сторону, – предвестники жары.

Гром в этот день символизирует скорое возвращение холодов.

Обычаи и традиции в день березы

На Руси верили, что березовый прутик способен вылечить простуду у ребенка.

Если воткнуть березовую ветку под крышу дома, то она будет защищать жилище от молний.

Береза рядом с домом будет отпугивать зло и сохранять благополучие.

Если сложить ветки березы в огороде, то вредители не съедят урожай.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на апрель для всех знаков. 

Дарья ПЕТРОВА

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