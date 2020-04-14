Православные в этот день чтят память мученика Поликарпа

Великая среда – третий день Страстной недели – в этом году выпадает на 15 апреля. Считается, что именно в этот день Иуда предал Христа. Ложь и обман сегодня строго запрещены.

Традиции в Великую среду

Всем верующим в этот день лучше есть только фрукты и овощи. Жареная пища с большим количеством масла – под запретом.

15 апреля рекомендуют облиться святой водой, при этом капли должны впитаться в тело сами – полотенце лучше не использовать. Такое обливание символизирует очищение.

Приметы на 15 апреля

Если лед в этот день тонет, то значит, год будет тяжелым.

Птицы, купающиеся в лужах, символизирует скорый приход тепла.

Если птицы летают высоко, то скоро начнутся дожди.

Сновидения с 14 на 15 апреля воплотятся в жизнь.

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