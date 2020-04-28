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Приметы на 29 апреля: в день Ирины-рассадницы нельзя ссориться

Приметы на 29 апреля: в день Ирины-рассадницы нельзя ссориться
Фото: pixabay.com
Православные в этот день чтят память мучениц Ирины, Хионии и Агапии

На Руси 29 апреля считался днем Ирины-рассадницы. Крестьяне в этот период начинали готовить семена к посадке, а в ящиках уже высаживали капусту и огурцы. Капуста считалась одним из главных овощей, так как входит в состав многих блюд для поста.

Ирина-рассадница: обычаи и традиции

В этот день нельзя ссориться с близкими и выяснять отношения – это закончится плохо.

Чтобы урожай не съели жуки, в землю втыкали крапиву или закапывали первого попавшегося червяка.

Первый росток, который посадили на грядку, надо было накрыть горшком, а затем белой тканью.

У женщины, которая занимается землей, при работе должен быть подвернут подол, иначе урожай будет плохим.

Приметы на 29 апреля

  • Если слышится гром, значит, урожай будет богатым.
  • Обилие жуков предвещает летнюю засуху.
  • Рассаду капусты можно высаживать на грядку, если светит солнце.
  • Урожай будет плохим, что земля ночью промерзла.
  • Если на небе появилась радуга, то жди плохую погоду.
  • Сновидения на 29 апреля считаются вещими.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака. 

Дарья ПЕТРОВА

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