Приметы на 29 апреля: в день Ирины-рассадницы нельзя ссориться
На Руси 29 апреля считался днем Ирины-рассадницы. Крестьяне в этот период начинали готовить семена к посадке, а в ящиках уже высаживали капусту и огурцы. Капуста считалась одним из главных овощей, так как входит в состав многих блюд для поста.
Ирина-рассадница: обычаи и традиции
В этот день нельзя ссориться с близкими и выяснять отношения – это закончится плохо.
Чтобы урожай не съели жуки, в землю втыкали крапиву или закапывали первого попавшегося червяка.
Первый росток, который посадили на грядку, надо было накрыть горшком, а затем белой тканью.
У женщины, которая занимается землей, при работе должен быть подвернут подол, иначе урожай будет плохим.
Приметы на 29 апреля
- Если слышится гром, значит, урожай будет богатым.
- Обилие жуков предвещает летнюю засуху.
- Рассаду капусты можно высаживать на грядку, если светит солнце.
- Урожай будет плохим, что земля ночью промерзла.
- Если на небе появилась радуга, то жди плохую погоду.
- Сновидения на 29 апреля считаются вещими.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака.
Строгие меры карантина в Москве сохранят
Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин
30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России
За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- Одно упражнение поможет от гипертонии
- Для памяти и суставов: домашняя физкультура продлит молодость
- От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик