Приметы и обычаи на 3 мая: нельзя стирать в день Фомина
По поверью, 3 мая просыпается водяной после зимней спячки. В этот день он начинал буянить и проказничать, из-за чего страдали люди. В реках он мог замучать рыбу, а жизнь человека, пришедшего стирать белье к водоему, превратить в настоящий ад.
Традиции и обычая на 3 мая:
В этот день люди выходили на улицу и и по первой попавшейся птице судили о будущем. Увидеть ворону – к беде, а если она села на крышу дома, то там может кто-то умереть.
Ночью люди приносили к реке мед, мясо и деньги, чтобы задобрить водяного, который мог в этот день замучить всю рыбу в водоеме.
Традиционно люди в этот день молятся преподобному Фомину, который при жизни лечил людей.
Что можно и нельзя делать 3 мая:
Согласно приметам, стирка сулила ночные кошмары, от которых сложно избавиться. Поэтому люди не стирали ничего в этот день.
На Руси верили, что нельзя поливать комнатные цветы, иначе члены семьи будут постоянно ссориться, а о финансовом благополучии можно будет забыть.
Нельзя садиться трем людям одного пола за общий стол. Это приведет к ссоре.
В этот день лучше не подпускать кошку близко к детям во время сна. Согласно поверью, животное может отобрать у малышей силы.
Приметы и суеверия на 3 мая:
Если лед с водоемов не сошел, то рыбы в этом году не будет.
Гроза сулит хороший урожай.
Если береза начала активно выделять сок, то лето будет дождливым.
Стая птиц над головой в этот день означает большое счастье в будущем.
Если дорогу перебежал кролик – это плохой знак.
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