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Приметы и обычаи на 3 мая: нельзя стирать в день Фомина

Приметы и обычаи на 3 мая: нельзя стирать в день Фомина
Фото: Sina Schuldt/dpa/www.globallookpress.com
В этот день опасно приближаться к водоемам

По поверью, 3 мая просыпается водяной после зимней спячки. В этот день он начинал буянить и проказничать, из-за чего страдали люди. В реках он мог замучать рыбу, а жизнь человека, пришедшего стирать белье к водоему, превратить в настоящий ад. 

Традиции и обычая на 3 мая:

  1. В этот день люди выходили на улицу и и по первой попавшейся птице судили о будущем. Увидеть ворону – к беде, а если она села на крышу дома, то там может кто-то умереть.  

  2. Ночью люди приносили к реке мед, мясо и деньги, чтобы задобрить водяного, который мог в этот день замучить всю рыбу в водоеме. 

  3. Традиционно люди в этот день молятся преподобному Фомину, который при жизни лечил людей. 

Что можно и нельзя делать 3 мая:

  1. Согласно приметам, стирка сулила ночные кошмары, от которых сложно избавиться. Поэтому люди не стирали ничего в этот день. 

  2. На Руси верили, что нельзя поливать комнатные цветы, иначе члены семьи будут постоянно ссориться, а о финансовом благополучии можно будет забыть. 

  3. Нельзя садиться трем людям одного пола за общий стол. Это приведет к ссоре. 

  4. В этот день лучше не подпускать кошку близко к детям во время сна. Согласно поверью, животное может отобрать у малышей силы. 

Приметы и суеверия на 3 мая:

  1. Если лед с водоемов не сошел, то рыбы в этом году не будет.

  2. Гроза сулит хороший урожай.

  3. Если береза начала активно выделять сок, то лето будет дождливым.

  4. Стая птиц над головой в этот день означает большое счастье в будущем.

  5. Если дорогу перебежал кролик – это плохой знак.

    Ранее "Утро.ру" делилось ведическим гороскопом на май. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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