В этот день опасно приближаться к водоемам

По поверью, 3 мая просыпается водяной после зимней спячки. В этот день он начинал буянить и проказничать, из-за чего страдали люди. В реках он мог замучать рыбу, а жизнь человека, пришедшего стирать белье к водоему, превратить в настоящий ад.

Традиции и обычая на 3 мая:

В этот день люди выходили на улицу и и по первой попавшейся птице судили о будущем. Увидеть ворону – к беде, а если она села на крышу дома, то там может кто-то умереть. Ночью люди приносили к реке мед, мясо и деньги, чтобы задобрить водяного, который мог в этот день замучить всю рыбу в водоеме. Традиционно люди в этот день молятся преподобному Фомину, который при жизни лечил людей.

Что можно и нельзя делать 3 мая:

Согласно приметам, стирка сулила ночные кошмары, от которых сложно избавиться. Поэтому люди не стирали ничего в этот день. На Руси верили, что нельзя поливать комнатные цветы, иначе члены семьи будут постоянно ссориться, а о финансовом благополучии можно будет забыть. Нельзя садиться трем людям одного пола за общий стол. Это приведет к ссоре. В этот день лучше не подпускать кошку близко к детям во время сна. Согласно поверью, животное может отобрать у малышей силы.

Приметы и суеверия на 3 мая: