Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими
14 мая Луна окажется в знаке Рака. В этот день совладать с эмоциями будет особенно трудно из-за союза Луны и Юпитера, поэтому астрологи советуют проявить терпение и избегать конфликтов с близкими. Чего ждать знакам зодиака в четверг, подскажет подробный гороскоп.
Овен
Овны 14.05.2020 почувствуют, что взвалили на себя больше, чем могут осилить. Пришло время учиться делегировать обязанности и доверять людям, говорят звезды.
Телец
Тельцам предстоит навести порядок в своих делах. Пересмотрите планы на будущее и грамотно распределите время – тогда перемены не заставят себя ждать.
Близнецы
Любовный гороскоп для Близнецов напоминает: над отношениями нужно постоянно работать и именно сейчас им лучше уделить как можно больше внимания. Проведите 14 мая с близким человеком – это укрепит связь между вами.
Рак
Под влиянием ретроградного Юпитера Раки в четверг будут особенно склонны к конфликтам. Компромисс для вас в этот день – лучшее решение, гласит прогноз на май.
Лев
Львы 14.05.2020 почувствуют упадок сил: от прежнего заряда энергии не останется и следа. Полноценный отдых и общение с друзьями по видеосвязи помогут быстро восстановиться, говорят астрологи.
Дева
Гороскоп на май рекомендует Девам сосредоточиться на одной цели вместо того, чтобы постоянно распыляться. Научитесь делать то, что вам нравится, по-настоящему хорошо, и успех не заставит себя ждать.
Весы
У Весов 14 мая появится желание творить, на время скрывшись от всех вокруг. Музыка, кино или рисование – посвятите этот день любимому занятию, а вечер в кругу семьи станет отличным завершением четверга.
Скорпион
Вспыльчивые Скорпионы 14.05.2020 могут наговорить лишнего, что приведет к ссорам дома и проблемам на работе. Будьте внимательнее, говорят звезды, некоторые мысли все же лучше держать при себе.
Стрелец
Денежный гороскоп обещает подарить Стрельцам с 14 мая новые способы заработать. Пересмотрите свой бюджет, советуют астрологи. Также стоит задуматься о сотрудничестве с друзьями или бывшими коллегами.
Козерог
В четверг Юпитер переходит в свою ретроградную фазу почти на четыре месяца. Для Козерогов это отличный шанс сделать паузу и оценить свои достижения за прошедшие полгода. Только так можно понять, в каком направлении двигаться дальше.
Водолей
Пришло время сосредоточиться на духовной жизни и найти свою внутреннюю опору, рекомендуют астрологи Водолеям. Смена деятельности поможет расставить приоритеты и достичь определить истинные цели.
Рыбы
Рыбам 14 мая звезды советуют отвлечься от соцсетей – в этот день здоровье окажется особенно уязвимым. Звезды отмечают, что это касается не только физического, но и психологического состояния. Замените новости приятной книгой, а развлекательное видео – небольшой разминкой.
Таков точный гороскоп на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный астрологический прогноз на май.
Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
Здоровье
- Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
- Известный врач развеял миф о вреде плотного ужина
- Иглоукалывание и сон: секреты китайских долгожителей отсрочат старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик