Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

14 мая Луна окажется в знаке Рака. В этот день совладать с эмоциями будет особенно трудно из-за союза Луны и Юпитера, поэтому астрологи советуют проявить терпение и избегать конфликтов с близкими. Чего ждать знакам зодиака в четверг, подскажет подробный гороскоп.

Овен

Овны 14.05.2020 почувствуют, что взвалили на себя больше, чем могут осилить. Пришло время учиться делегировать обязанности и доверять людям, говорят звезды.

Телец

Тельцам предстоит навести порядок в своих делах. Пересмотрите планы на будущее и грамотно распределите время – тогда перемены не заставят себя ждать.

Близнецы

Любовный гороскоп для Близнецов напоминает: над отношениями нужно постоянно работать и именно сейчас им лучше уделить как можно больше внимания. Проведите 14 мая с близким человеком – это укрепит связь между вами.

Рак

Под влиянием ретроградного Юпитера Раки в четверг будут особенно склонны к конфликтам. Компромисс для вас в этот день – лучшее решение, гласит прогноз на май.

Лев

Львы 14.05.2020 почувствуют упадок сил: от прежнего заряда энергии не останется и следа. Полноценный отдых и общение с друзьями по видеосвязи помогут быстро восстановиться, говорят астрологи.

Дева

Гороскоп на май рекомендует Девам сосредоточиться на одной цели вместо того, чтобы постоянно распыляться. Научитесь делать то, что вам нравится, по-настоящему хорошо, и успех не заставит себя ждать.

Весы

У Весов 14 мая появится желание творить, на время скрывшись от всех вокруг. Музыка, кино или рисование – посвятите этот день любимому занятию, а вечер в кругу семьи станет отличным завершением четверга.

Скорпион

Вспыльчивые Скорпионы 14.05.2020 могут наговорить лишнего, что приведет к ссорам дома и проблемам на работе. Будьте внимательнее, говорят звезды, некоторые мысли все же лучше держать при себе.

Стрелец

Денежный гороскоп обещает подарить Стрельцам с 14 мая новые способы заработать. Пересмотрите свой бюджет, советуют астрологи. Также стоит задуматься о сотрудничестве с друзьями или бывшими коллегами.

Козерог

В четверг Юпитер переходит в свою ретроградную фазу почти на четыре месяца. Для Козерогов это отличный шанс сделать паузу и оценить свои достижения за прошедшие полгода. Только так можно понять, в каком направлении двигаться дальше.

Водолей

Пришло время сосредоточиться на духовной жизни и найти свою внутреннюю опору, рекомендуют астрологи Водолеям. Смена деятельности поможет расставить приоритеты и достичь определить истинные цели.

Рыбы

Рыбам 14 мая звезды советуют отвлечься от соцсетей – в этот день здоровье окажется особенно уязвимым. Звезды отмечают, что это касается не только физического, но и психологического состояния. Замените новости приятной книгой, а развлекательное видео – небольшой разминкой.

Таков точный гороскоп на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный астрологический прогноз на май.