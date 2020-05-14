Астрологический прогноз для всех знаков на 15.05.2020

Луна 15 мая будет находиться в знаке Весов. Это означает, что новые дела лучше отложить, а пока завершить все старые задачи. Этот период отлично подойдет для отдыха и любви. В личной жизни повезет нескольким знакам, кому именно – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Представителям этого знака в любви уже повезло. Астрологи советуют сейчас сосредоточиться на второй половинке – проявите заботу о близком и устройте романтический вечер. Это привнесет страсть в ваши отношения. Вопросы с недвижимостью лучше отложить до понедельника.

Телец

Тельцы 15.05.2020 будут заняты домашними хлопотами. Ваша задача на день – не поссориться с родными, которые будут пытаться вывести вас из себя. Сдерживайте свои эмоции и будьте хладнокровными. От встреч с друзьями сегодня лучше отказаться.

Близнецы

Близнецы 15 мая будут в центре внимания у противоположного пола. Ваше обаяние сегодня не знает границ. Вы будете привлекать всех. Однако звезды рекомендуют не подпускать малознакомых людей к себе близко, сначала лучше узнать человека поближе.

Рак

Все внимание Раков сосредоточено только на карьере. Оторвитесь от работы хотя бы в пятницу и проведите время со второй половинкой. Женатые представители этого знака могут получить радостную новость, а вот свободным людям стоит обратить внимание на старых знакомых – среди них может быть ваша судьба.

Лев

Астрологический прогноз для Львов на день не предвещает ничего хорошего. Дадут знать о себе трудности с деньгами и проблемы в личной жизни. Отношения с начальством также могут испортиться. Постарайтесь не предавать всему происходящему большого значения – уже на следующей неделе ситуация кардинально изменится.

Дева

Девы, наступил ваш день. Сегодня вы сможете наладить свою личную жизнь. Возможно, кто-то признается вам в любви, или вы столкнетесь с бывшим партнером. Есть вероятность, что любовь вы встретите в социальных сетях. В любом случае, будьте дружелюбными и честными. От поездок на общественном транспорте 15 мая лучше воздержаться.

Весы

Гороскоп на 15.05.2020 для Весов советует им внимательно отнестись к своему здоровью. Избегайте встреч с людьми и по возможности проведите день дома. Вредная еда и алкоголь также не пойдут вам на пользу. Астрологи считают, что в пятницу вы можете отдохнуть ото всех забот.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют посвятить весь день решению старых проблем. Пришло время завершить старые дела, чтобы можно было приступать к новым. Звезды сегодня не будут вам помогать, поэтому успех зависит только от вас. Однако 15 мая сильна будут ваша интуиция, которая поможет справиться со всем.

Стрелец

Для Стрельцов наступил благоприятный финансовый период. Тратить деньги на крупные покупки вы пока не можете, однако материальное положение уже стабилизировалось. Звезды предсказывают, что совсем скоро дела пойдут в гору.

Козерог

Козерогов ждет неудачный день в плане личных отношений. Возможны ссоры с коллегами и начальством, а затем конфликты с близкими. Астрологи советуют – не копить обиду, лучше сразу решить все недопонимания и придти к мирному соглашению.

Водолей

Водолеев ждет день, полный приключений. Не планируйте ничего на 15.05.2020, лучше действовать по обстоятельствам, которые приготовили для вас много сюрпризов. Сегодня вам разрешено руководствоваться только чувствами и эмоциями.

Рыбы

Рыбы в пятницу смогут по-настоящему расслабиться. Не берите на себя лишних обязательств, лучше провести вечер с любимым человек и детьми. Вам нужна их поддержка, а им ваше внимание. Финансовые вопросы лучше отложить до следующей недели.

Таков гороскоп на 15.05.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп для всех знаков на май.