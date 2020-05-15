Подробный прогноз астрологов на день для всех знаков

Луна 16 мая будет в Весах. Это значит, что наступило время для расслабления. Звезды обещают всем знакам благоприятный период и дают время передохнуть. Удача будет сопровождать многих, а чего именно ждать от субботы – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Представители этого знака 16.05.2020 могут полностью расслабиться. Забудьте о работе, домашних делах и проблемах. Звезды советуют сосредоточиться на любовных отношениях – насладитесь временем со второй половинкой и подумайте о планах на будущее.

Телец

Гороскоп на день прогнозирует Тельцам непростой разговор с близким человеком. Решить все сложности поможет честность и дружелюбие. Также астрологи советуют пока отказаться от покупок, продажи недвижимости и личных вещей.

Близнецы

Представителям того знака 16 мая лучше всего провести за городом. Смена обстановки пойдет на пользу вашему настроению и здоровью. Старайтесь побольше двигаться и не думать о проблемах на работе. Финансовое положение на выходных также наладится.

Рак

Ракам пора оторваться от гаджетов – отложите телефон и выключите телевизор. Сейчас лучше посвятить время общению с близкими, перестановке в квартире и другим мелочам. Отдохните от виртуальной жизни и начните улучшать реальную.

Лев

Главный враг Львов 16.05.2020 – это их раздражительность. Прогноз астрологов рекомендует взять эмоции под контроль и не выплескивать свое недовольство на семью и вторую половинку. Также вспомните о заброшенном хобби: сейчас лучшая возможность посвятить себя любимому делу.

Дева

Дев звезды предупреждают о мелких проблемах во всех сферах жизни. В ваших силах взять ситуацию под контроль и расправиться с трудностями, однако звезды не смогут вам помочь, вам придется действовать в одиночку. Не откладывайте дела на потом – это приведет к ухудшению вашего положения.

Весы

В жизни у представителей этого знака наступил романтический период. С деньгами и работой у вас будет в полном порядке, а вторая половинка начнет радовать неожиданными подарками. Наслаждайтесь временем вдвоем и не думайте ни о чем – астрологи считают, что вы можете себе это позволить.

Скорпион

Гороскоп на 16 мая для Скорпионов советуют им сосредоточиться на своем физическом состоянии. Откажитесь от выходов на улицу без необходимости, общайтесь с друзьями по видеосвязи и не ешьте покупную еду: есть риск отравиться. Звезды считают, что ваш организм сейчас наиболее уязвим.

Стрелец

Представителям этого знака 16.05.2020 хорошо совершать сделки – удача на вашей стороне. Все покупки окажутся выгодными, а рабочие переговоры удачными. Перед вашим обаянием сегодня не устоит никто, так что пользуйтесь этим.

Козерог

Козероги весь день будут пребывать в хорошем настроении и заряжать других своей энергией. Запланируйте на день побольше дел, так как у вас все будет получатся легко и с первого раза. Используйте удачное время для решения всех вопросов. Отдохнуть вам еще удастся.

Водолей

Водолеи найдут утешение в хлопотах по дому. Астрологи предупреждают, что 16 мая вас может застигнуть врасплох неожиданное известие, которое круто поменяет вашу жизнь. Старайтесь не принимать резких решений – лучше все взвесить и посоветоваться с семьей.

Рыбы

Рыбам в субботу не удастся по-настоящему отдохнуть. Ваша помощь понадобится друзьям и близким. Отказывать знакомым или нет – решать только вам. Однако астрологи советуют не давать деньги в долг, так как скоро они будут вам нужны.

Таков гороскоп на 16 мая. Ранее "Утро.ру" подготовило гороскоп на месяц для всех знаков зодиака.