Подробный астрологический прогноз для всех знаков Зодиака подскажет, как пережить понедельник без проблем

Луна 18 мая окажется в знаке Овна, а, значит, люди будут более импульсивны, чем обычно. Поспешность и опрометчивость грозит некоторым знакам неудачами. Гороскоп на день от "Утро.ру" расскажет, как провести день и добиться успеха.

Овен

Репутация представителей этого знака окажется под угрозой. Перед Овнами поставят, казалось бы, невыполнимую задачу. Однако она может оказаться таковой, если начать паниковать. Астрологи советуют вспомнить все свои недавние достижения и устроить дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Тогда успех обеспечен.

Телец

Тельцов ждет благоприятный день. Звезды предсказывают, что вы сможете подзаработать на неожиданном деле. Появившиеся вдруг лишние деньги стоит отложить, позже они могут понадобиться больше, чем кажется.

Близнецы

Близнецам гороскоп на 18 мая сулит удачу в любовных делах. Вы сможете покорить сердце того, о ком давно мечтали. Сделайте первый шаг навстречу судьбе. А вот несвободным представителям этого знака Зодиака стоит устроить любимому человеку романтическое свидание, чтобы подогреть угасающие чувства.

Рак

Вас ждет плодотворный день. Вы сможете 18.04.2020 добиться любой поставленной цели. Не бойтесь экспериментировать на работе и браться за новые сложные дела. Настало время проявить себя и начальство ваши труды оценит по достоинству.

Лев

Представителям этого знака 18 мая готовит сюрприз. Сначала вы можете расстроиться, что все ваши планы рушатся с самого утра, а все, кажется, валится из рук. Однако во второй половине дня проявятся позитивные тенденции и хорошая новость, которая поднимет настроение, не заставит себя ждать.

Дева

Девам стоит начать день с чашки кофе и любимой книги. Тогда вам будет все по плечу. Астрологи рекомендуют не думать о проблемах и заботах, а посвятить этот понедельник себе. Поэтому после работы стоит принять ванну или заняться спортом.

Весы

Настроение Весов 18.04 будет резко меняться из позитивного в негативное. Весь день вы будете напряжены и обеспокоены, чтобы такое состояние не навредило семейным отношениям, звезды советуют сдерживать свои порывы высказать все, что у вас на уме. Лучше уединиться и провести время с самим собой.

Стрелец

Стрельцов весь день будет что-то отвлекать. Гороскоп на день рекомендует не давать себе слабину, а заняться полезным делом. Чтобы сосредоточиться, включите успокаивающую музыку. А перед тем, как согласиться на новую авантюру, подумайте дважды.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака 18.04 будут витать в облаках. Не упустите это романтическое настроение и подогрейте чувства в отношениях. Устройте совместный со второй половинкой ужин или сделайте подарок, даже если это будет оригами, любимый человек будет растроган.

Козерог

Козероги могут стать жертвой мошенников 18 мая. Не отвечайте на звонки с незнакомых телефонов и не переходите по сомнительным ссылкам. Астрологи рекомендуют не давать в долг деньги, потом вы не сможете их вернуть.

Рыбы

Рыбы будут в этот день привлекательны и общительны как никогда. Звезды сулят вам удачу, для вас настало время действовать. Составьте список того, что вы хотели бы поменять в своей жизни, и начните его исполнять. Первым шагом может стать новый имидж, но даже такая небольшая деталь способна перевернуть вашу жизнь.

Водолей

Астрологи предвещают, что Водолеев ждет приятный день. Все за что бы вы не брались, будет получаться с первого раза и успешно. Наконец начальство по достоинству оценит ваши труды и энтузиазм, так что велика вероятность повышения зарплаты или даже повышения.

Таков правдивый гороскоп на день, 18 мая. Ранее "Утро.ру" делилось астрологическим прогнозом на весь май.