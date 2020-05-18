Правдивый прогноз астрологов на 19.05.2020

Луна 19 мая будет в знаке Овна. Это значит, что представители всех знаков будут очень эмоциональны и импульсивны, однако некоторым удастся собраться и решить все проблемы с деньгами. Кого ждет успех в делах – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Гороскоп на день для Овнов благоприятный. Звезды на вашей стороне. Они советуют вам перестать себя жалеть и приступать к активным действиям – это круто поменяет ваше финансовое положение. Уделите внимание вашему организму – алкоголь и вредная еда не пойдут на пользу Овнам.

Телец

Тельцам 19 мая нужно посвятить себя личной жизни. Астрологи считают, что вы совсем забыли о второй половинке. Пришло время вернуть былую страсть в отношения. Не бойтесь показывать свои чувства. Одинокие представители этого знака во вторник смогут встретить свою судьбу, если будут внимательно смотреть по сторонам.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов прогнозирует спокойный день, в который вам удастся расслабиться. Восполнить дефицит общения помогут друзья и коллеги, а вот домашние дела следует переложить на других членов семьи. Не бойтесь семейных конфликтов – они пойдут только на пользу.

Рак

Представители этого знака 19.05.2020 будут попадать в комичные ситуации. Мелкие неурядицы могут вывести вас из себя, однако звезды советуют посмеяться над всем происходящим и сосредоточиться на успехах. От встреч с друзьями сегодня лучше воздержаться.

Лев

Прогноз астрологов на 19 мая рекомендует Львам быть спокойнее и не волноваться из-за мелочей. Трудности на работе и запутанная ситуация в личной жизни могут пошатнуть ваше эмоциональное состояние. Не сдавайтесь под натиском обстоятельств. Принимайте все происходящее и действуйте по ситуации.

Дева

Гороскоп на день для Дев предупреждает – ждать чего-то хорошего не стоит. Удача отвернулась от вас. Сегодня не стоит совершать сделки и крупные покупки. Наоборот, звезды советуют расслабиться и отдохнуть. К концу недели вас ждет успех во всех сферах жизни.

Весы

Весам везет. Астрологический прогноз на 19.05.2020 для представителей этого знака предсказывает им получение большой суммы денег. Вероятно, вам вернут старый долг. Или на работе оценят ваши заслуги по достоинству. Наслаждайтесь благоприятным периодом и потратьте деньги на свою давнюю мечту.

Скорпион

Скорпионов во вторник ждет ссора с близким человеком. Не принимайте слова второй половинки близко к сердцу и старайтесь не говорить друг другу гадостей – это может разрушить отношения. Звезды советуют решить конфликт сразу и провести романтический вечер вдвоем.

Стрелец

Стрельцам 19 мая стоит приготовиться к большому объему работу. Скорее всего, отдохнуть во вторник вам совсем не удастся – рабочие задачи будут сыпаться одна за другой. Не переживайте, по прогнозу астрологов, сейчас вам нужно все силы бросить в дело, чтобы получить результат.

Козерог

Козерогов 19 мая астрологи просят быть особенно аккуратными. Есть риск, что техника перестанет вас слушаться, а в интернете вы нарветесь на мошенника. Чтобы избежать неприятностей, гороскоп на сегодня просит представителей этого знака оставаться дома, если это возможно. Вечером вы получите хорошую новость от родственника.

Водолей

Представителям этого знака во вторник лучше отдохнуть. Вторая половина недели будет для вас сложной, поэтому восполните свои силы и займитесь любимым делом. Водолеям астрологи советуют сейчас заботиться о себе с удвоенной силой и полагаться только на себя – ваша интуиция сегодня будет очень сильна.

Рыбы

Финансовые проблемы Рыб закончатся. Вы неожиданно решите все сложности: сможете отдать долги и купите все необходимое. Однако транжирить состояние полностью не рекомендуется – тяжелые времена еще могут случиться впереди.

Таков гороскоп на 19.05.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.