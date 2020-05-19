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Гороскоп на 20 мая: впереди – любовь и страсть

Гороскоп на 20 мая: впереди – любовь и страсть
Фото: Утро.ру
Астрологический прогноз на день подскажет, чего ждать от среды

Луна 20 мая будет в Тельце. Это означает, что все дела с финансами и бумагами будут идти хорошо, однако повезет и в любви. Прогноз на день обещает страсть и новые знакомства. Чего именно ждать – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

В любовные отношения Овнов звезды советуют привнести яркие эмоции. Попробуйте что-нибудь новое с партнером или смените обстановку – это поможет разжечь страсть в паре. С деньгами 20 мая нужно быть осторожнее.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов обещает им новое знакомство. Если из дома вы не выходите, то ждите, что в социальных сетях к вам кто-то начнет проявлять внимание. Будьте открытыми, однако старайтесь не влюбляться в человека сразу. Вечер лучше посвятить общению с родственниками – им нужна ваша поддержка.

Близнецы

Астрологический прогноз на 20.05.2020 предвещает, что Близнецам предстоит много работать. Однако не забывайте о второй половинке. Поддерживайте отношение с любимым человеком хотя бы с помощью телефона. А уже во время встречи не стесняйтесь проявить все свои чувства.

Рак

Физическое состояние Раков в среду может их подвести. Гороскоп на день рекомендует вам отложить все дела на другой день – берегите себя и позвольте близким заботиться о вас. Вы сможете почувствовать всю силу их любви или убедиться, что родной человек не проявляет к вам должного внимания.

Лев

Представители этого знака 20 мая будут в центре внимания. Настроение будет романтическим весь день, не упускайте его, а направьте в нужное русло. При этом забывать о работе и текущих делах никак нельзя – сейчас расслабляться не стоит, время отдыха для Львов не пришло.

Дева

Гороскоп на 20.05.2020 для Дев обещает им день, наполненный приключениями. Возможны новые знакомства, расставание, неожиданные известия и встречи. Не стройте планов на день – действуйте по обстоятельствам и прислушивайтесь к своей интуиции, которая в среду будет сильна.

Весы

Финансовые трудности Весов занимают все их мысли. Постарайтесь ненадолго отвлечься от переживаний, ведь пока изменить ситуацию не в ваших силах. Сегодня можно устроить себе день отдыха и провести день в объятьях второй половинки – прогноз астрологов это одобряет.

Скорпион

Плохое настроение и упадок сил будут сопровождать Скорпионов весь день. Астрологический прогноз для Скорпионов считает, что помочь представителям этого знака сможет только новая влюбленность. Внимательно смотрите по сторонам, не бойтесь знакомиться первыми и проявляйте активность – это добавит красок в вашу жизнь.

Стрелец

Гороскоп на день для Стрельцов неблагоприятный. Удача отвернулась от вас. В личной жизни возможны проблемы, поэтому пока лучше посвятить все время работе, завершению дел и покупке необходимых вещей. Как только вы улучшите свое финансовое состояние и очистите свою жизнь от ненужного, то любовь сама придет к вам в руки.

Козерог

Козероги 20 мая будут очень любвеобильны. Возможно, что ваш партнер не разделит ваших страстных порывов, однако настаивать не стоит. Лучше устроить романтический вечер и еще раз показать любимому человеку, как вы к нему относитесь.

Водолей

Водолеям звезды предсказывают трудности в любовной сфере. Сегодня решить проблемы в личной жизни не удастся, наоборот, вы можете только усугубить их. Гороскоп на 20 мая советуют никак не влить на вторую половинку, чтобы избежать конфликтов и ссор. Уже к концу недели ситуация наладится сама по себе.

Рыбы

Представители этого знака 20.05.2020 будут действовать сами по себе. Звезды не будут оказывать вам помощь. Рекомендуется руководствоваться не только эмоциями, но и разумом – это поможет избежать ошибок и добиться успеха в среду в финансовом плане и в сфере личных отношений.

Таков гороскоп на 20.05.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Дарья ПЕТРОВА

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