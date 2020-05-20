Подробный и правдивый астрологический прогноз на 21.05.2020 для всех знаков

Луна 21 мая будет находиться в знаке Козерога. Это означает, что в денежных делах возникнут трудности – стоит приготовиться к убыткам. Звезды в этот день советуют сменить обстановку. Чего именно ждать от четверга – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Гороскоп на день для Овнов рекомендует приготовиться к трудностям. Возможны проблемы с финансами и документами. Астрологи предупреждают, что в семье отношения будут натянутыми. Старайтесь не требовать от родственников слишком многого, будьте к ним добрее.

Телец

Прогноз астрологов на 21.05.2020 считает, что Тельцам не о чем беспокоиться. Сегодня звезды на вашей стороне. Смело приступайте к новым делам, совершайте покупки и кардинально меняйте жизнь – все сложится. В четверг вы также сможете получить неожиданное предложение.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют отдохнуть. Гороскоп на сегодня считает, что вы будете очень зависимы от погоды и своего настроения, поэтому нужно помочь организму восстановить силы. Откажитесь от тренировок, физического труда и застолий. Лучше просто расслабиться и провести вечер с любимым человеком.

Рак

Гороскоп на день советует Ракам быть особенно внимательными при совершении финансовых операций. Сегодня вы – легкая добыча для мошенников. Носите с собой минимум денег и будьте осторожными при покупках в интернете. В личной жизни Раков 21 мая все наладится.

Лев

Гороскоп для Львов на 21.05.2020 обещает им хороший день, наполненный событиями. Не забывайте о работе – сегодня вам нужно внимательно отнестись к своим задачам и проявить себя. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и признавайте свою неправоту. Вечером лучше всего пообщаться с близкими.

Дева

Представителям этого знака астрологический прогноз рекомендует посвятить время семье. Близкие нуждаются в вашем обществе, не стоит забывать о них. В четверг окажутся удачными перемены во внешности и перестановки в квартире – это пойдет на пользу вашей личной жизни и настроению.

Весы

Представителей этого знака ждет удачный день. Астрологи рекомендуют запланировать как можно больше дел – вы сможете успеть все. В личной жизни все также будет в порядке – в отношения со второй половинкой вернутся страсть и романтика. Наслаждайтесь благоприятным периодом.

Скорпион

Скорпионам 21 мая лучше воздержаться от походов куда-либо. Дом для вас окажется самым безопасным местом. Если сделать это все-таки не удалось, то будьте осторожными при переходе дороги и поездках в транспорте. Встречи с друзьями лучше перенести на конец недели, а от готовой покупной еды отказаться.

Стрелец

Гороскоп на сегодня предвещает Стрельцам отличный день. Представители этого знака почувствуют, как к ним вернутся энергия и позитивный настрой. Вы сможете зарядить позитивом всех окружающих и станете объектом внимания со стороны противоположного пола. Что с этим делать – решать только вам.

Козерог

Астрологический прогноз для Козерогов предсказывает проблемы с деньгами. Материальные трудности в ближайшее время не решатся. Поэтому пока придется экономить. Сейчас вам лучше скопить силы для грядущих свершений и вспомнить о старом увлечении – оно может помочь восстановить финансовое положение.

Водолей

Астрологи прогнозируют Водолеям удачный день в сфере личных отношений. Вы сможете встретить вторую половинку, помириться со старым другом или повлиять на решения начальства. Используйте свое обаяние на максимум. От операций с документами и недвижимостью 21.05.2020 нужно отказаться.

Рыбы

Рыбам стоит приготовиться к трудностям. В личной жизни будет затишье, а деньги будут таять буквально на глазах. Отдохнуть пока также не удастся – родственники будут буквально разрывать вас. Пока лучше сосредоточиться на работе и незавершенных делах.

Таков гороскоп на 21.05.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.