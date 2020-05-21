Правдивый прогноз от астрологов на 22.05.2020 поможет заглянуть в будущее

Луна 22 мая будет находиться в знаке Козерога. Это означает, что наступает неблагоприятный период в сфере финансов. Все дела, связанные с оформлением документов и покупками лучше пока отложить и сосредоточиться на доме. Кому из знаков повезет – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Овны засиделись дома. Гороскоп на день советует представителям этого знака выходить из зоны комфорта. Откройтесь новому, попробуйте сменить сферу деятельности и будьте активнее в личной жизни – справляться с проблемами придется самостоятельно.

Телец

Финансовые проблемы обойдут Тельцов стороной. Астрологический прогноз обещает неожиданную прибыль. Деньги лучше всего сразу потратить на то, о чем вы давно мечтали. Звезды просят вас 22 мая быть внимательнее к своему здоровью.

Близнецы

Гороскоп на день предвещает Близнецам трудности в личной жизни. Отношения с партнером пошли на спад, но исправить ситуацию пока не поздно. Постарайтесь всеми способами вернуть страсть в семью – это поможет пережить карантин, сохранить хорошее настроение и построить планы на будущее.

Рак

Ракам сегодня предстоит принять важное решение. Не бойтесь рисковать и прислушайтесь к своему сердцу – оно вас не обманет. Советы близких выслушайте, но окончательный выбор сделать придется в одиночку. Астрологи также советуют провести 22 мая на свежем воздухе, если есть такая возможность.

Лев

Представителям этого знака пришло время заняться внешностью. Проанализируйте, чем вы питаетесь и достаточно ли двигаетесь. Гороскоп на сегодня рекомендует начать приводить тело в форму и подумать о кардинальной смене имиджа. После карантина вы сможете стать другим человеком, что пойдет Львам только на пользу.

Дева

Удача повернулась к Девам. В пятницу начнет налаживаться личная жизнь, а проблемы с работой вы решите без всякого труда. Астрологи предупреждают, что ваше настроение 22 мая может быстро меняться, но важно не принимать быстрых решений и избегать конфликтных ситуаций.

Весы

Гороскоп на 22 мая для Весов прогнозирует сложности с деньгами. Неожиданно может выйти из строя бытовая техника, а близким понадобится материальная помощь. Старайтесь экономить свои финансы и не бойтесь говорить "нет" окружающим. Сейчас очень важно сосредоточиться на благополучии своей семьи.

Скорпион

Скорпионам предстоит неожиданное знакомство. Стоит ли рисковать и вступать в новые отношения – решать только вам. Астрологи же просят вас 22.05.2020 быть аккуратнее на дорогах и внимательнее отнестись к своему здоровью. Возможно, пора попрощаться с вредными привычками.

Стрелец

Астрологический прогноз для представителей этого знака благоприятный. В пятницу Скорпионы, наконец, смогут решить старую проблему, которая давно их мучила. У вас наступает период обновления, в который хорошо избавиться от старых вещей и людей, которые тянут вас вниз.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов просит вас оставаться дома и ограничить посещения мест с большим количеством людей. Астрологи считают, что вам нужно беречь себя и отдохнуть после трудной недели. Расслабьтесь в ванной или проведите романтический вечер с любимым человеком.

Водолей

Представителя этого знака звезды обещают благоприятный день. Трудности может вызвать общение с противоположным полом. Главное оружие Водолеев 22 мая – это их уверенность в себе. В пятницу все покупки Водолеев окажутся удачными.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют стать ненадолго эгоистами и все время посвятить только себе. Забудьте об обещаниях и просто расслабьтесь, иначе вы можете быстро перегореть и впасть в депрессию. От планов на пятницу также следует отказаться – действуйте по настроению.

Таков гороскоп на 22 мая. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год для всех знаков.