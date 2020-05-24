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Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака
Фото: Michael Szönyi/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Правдивый астрологический прогноз для всех знаков Зодиака

Луна 25 мая будет в знаке Рака. День пройдет спокойно и неспешно. Многим не удастся достичь многого. Однако понедельник подходит для того, чтобы решить все вопросы с документами. Как успешно провести начало недели, расскажет гороскоп от "Утро.ру".

Овен

Астрологи советуют вам в этот день не заниматься финансовыми вопросами. Не стоит совершать серьезные покупки – велик шанс, что вещь окажется бракованной. Также Овнам опасно давать другим людям взаймы – долг вернуть не удастся. Впрочем, день идеально подойдет для домашних посиделок – устройте семейный ужин.

Телец

Тельцам 25 мая будет сложно сосредоточиться. Вас постоянно будет что-то отвлекать. Сделать все, что вы запланировали, вряд ли удастся. Лучше посвятить это время себе. Приготовьте себе вкусный обед и посмотрите сериал, за который давно мечтали взяться.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака стоит 25.05 задуматься о своем будущем. Сейчас для вас начинается благоприятный период. Все, что вы задумаете в этот день, так или иначе, случится. Звезды рекомендуют поразмышлять о второй половинке. Если вы давно хотели прекратить отношения или привнести в них что-то новое, то настало время принять решение.

Рак

Ракам придется непросто в понедельник. Вас завалит заботами и делами, но помощь со стороны не придет. Но не отчаивайтесь, 25.05.2020 вам будет все по плечу. Однако не стоит ни с кем обсуждать финансовый вопрос, иначе возникнет конфликт. Дома же не нужно провоцировать ссору. Если хочется что-то высказать родным, лучше переждать и сделать это в более благоприятный день.

Лев

Львы будет как никогда энергичны и веселы. Воспользуйтесь моментом, чтобы произвести впечатление на того, кто вам небезразличен. Есть вероятность, что ваши чувства взаимны. Можно поговорить с начальством о повышении. На вечер назначьте важные переговоры – они пройдут на "ура".

Дева

Представителей этого знака Зодиака ждет яркое утро. Родятся смелые планы, а вдохновение будет бить через край. Не забудьте записать все идеи. Во второй половине дня лучше отдохнуть. Сейчас Девы испытывают свое здоровье на прочность, поэтому важно укреплять иммунитет – устройте чаепитие с медом и имбирем после легкой зарядки.

Весы

Весам астрологи советуют 25 мая держать эмоции под контролем. Окружающие так и норовят дать совет, который вам не нужен. Не стоит ругаться из-за этого, молча выслушайте собеседников. Позже вам действительно понадобится помощь этих людей. Сейчас не самое подходящее время, чтобы говорить знакомым и близким все, что вы о них думаете.

Скорпион

Гороскоп на день сулит вам любовные приключения. 25.05 стоит устроить романтическое свидание или сделать сюрприз второй половине. Пора подумать и о том, чтобы сделать следующий шаг в ваших отношениях. Не упустите шанс, пока звезды на вашей стороне.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожными в понедельник. Велик шанс получить травму. Поэтому откажитесь от спорта и будьте внимательны. День идеально подойдет для общения и деловых переговоров. Проявите себя – начальство это отметит.

Козерог

Козерогам едва удастся добиться больших успехов 25 мая. Однако день благоприятен для покупок, устройте себе онлайн-шопинг. Астрологи рекомендуют наградить себя за все труды и старания последних месяцев, чтобы предотвратить депрессию.

Водолей

Водолеев в понедельник накроет романтическое настроение. Воспользуйтесь моментом, чтобы освежить чувства в паре. Также астрологи рекомендуют позвонить тем близким, с которыми вы давно не общались. Не стоит терять контакт, в скором времени могут потребоваться их связи.

Рыбы

Представителей этого знака Зодиака ждет успешный день. Все, за что бы вы не брались, будет получаться с первого раза. Не бойтесь брать на себя новые задачи на работе. Также можно открыть в себе новый талант или найти хобби.

Таков правдивый гороскоп на 25 мая 2020 года. Ранее "Утро.ру" делилось астрологическим прогнозом на май. 

Полина ИВАНОВА

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