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Гороскоп на 26 мая: день преподнесет много сюрпризов

Гороскоп на 26 мая: день преподнесет много сюрпризов
Фото: Утро.ру
Подробный астрологический прогноз на 26.05.2020 подскажет, чего стоит опасаться

Луна 26 мая будет находиться в знаке Рыб. Это означает, что в делах, связанных с бумагами и деньгами, могут возникнуть сложности. Вторник лучше посвятить отдыху, составлению планов на будущее и мечтам. Кого ждет успех – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Овны получат неожиданное предложение по работе. Звезды советуют не отказываться от возможности, так как все ваши новые начинания будут успешными. В личной жизни возможно затишье, но переживать не стоит, пока лучше все силы бросить в работу.

Телец

Гороскоп на день для Тельцов прогнозирует им сложности в личной жизни. Исправить ситуацию поможет романтический вечер, подарок для любимого человека и разговор по душам. Звезды советуют вам доверять интуиции и чувствам, а логику оставить для решения финансовых вопросов.

Близнецы

Астрологический прогноз для Близнецов на 26 мая рекомендует им сменить обстановку. Уезжайте за город, если это возможно, или сделайте небольшую перестановку в квартире. Новые эмоции и впечатления зарядят вас и помогут пережить непростое время карантина.

Рак

Гороскоп на 26.05.2020 для представителей этого знака обещает благоприятный день, наполненный сюрпризами. Скорее всего, вы получите крупную сумму денег, хорошо проведете время в кругу близких людей и узнаете радостную новость. Астрологи советуют наслаждаться отдыхом, но не забывать об обязанностях.

Лев

Прогноз астрологов просит Львов во вторник находиться дома. Постарайтесь сегодня отказаться от вредных привычек и есть здоровую еду. Ест риск, что вернутся хронические заболевания, а на улице вы нарветесь на вора. Вечером рекомендуется позвонить родным – им нужно ваше общение.

Дева

Гороскоп на 26 мая для Дев советует не поддаваться панике. Во вторник вас ждут мелкие проблемы с деньгами и документами. Решить их вы сможете, если соберетесь и проявите все свои способности. Сейчас не время грустить и жалеть себя, нужно просто действовать.

Весы

Представители этого знака получат неожиданную новость. У Весов появится шанс круто изменить свою жизнь, сменить сферу деятельности или место жительства. Не бойтесь перемен – они приведут вас к лучшей жизни.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены в личной жизни. Возможно, у вас закрутится роман со старой любовью, или в окружении появится ваша судьба. Звезды советуют быть активнее и проявлять инициативу, чтобы не упустить свое счастье. На дорогах сегодня надо быть аккуратнее.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на 26.05.2020 обещает непростой разговор с родственником. Возможно, вылезет правда о прошлом, которую вы тщательно скрывали. Астрологи рекомендуют вам избегать конфликтных ситуаций и быть дружелюбнее. 

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов прогнозирует им сложный день. Сегодня дадут знать о себе проблемы с деньгами. Звезды советуют не влезать в долги, а сократить расходы. Тратить деньги пока стоит только на покупку самого необходимого. Не бойтесь обращаться за помощью к родственникам.

Водолей

Водолеям гороскоп на 26.05.2020 советует запастись терпением. Сегодня не все будет получаться, а некоторые события круто поменяют ваш день. Астрологи рекомендуют не строить много планов – лучше действовать по обстоятельствам и довериться интуиции. 

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб благоприятный. Удача будет сопутствовать вам весь день, поэтому смело беритесь за новые дела и не бойтесь стоять на своем. Вечер лучше провести в компании семьи и обсудить планы на будущее. 

Таков гороскоп на 26.05.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год

Дарья ПЕТРОВА

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