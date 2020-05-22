Точный прогноз астрологов на 23.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Спутник Земли 23 мая будет находиться в фазе "Новая Луна". Это означает, что все дела, связанные с работой и финансами, будут идти легко, а вот в личной жизни все будет не так просто. Одних ждет страсть и любовь, а других расставания. Кому из знаков не везет – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Любовный гороскоп для Овнов дает благоприятный прогноз. Представители этого знака смогут расслабиться и хорошо провести время со второй половинкой. Забудьте обо всех финансовых трудностях и отложите принятие решений до следующей недели. Суббота также хорошо подходит для мелкого ремонта.

Телец

Гороскоп на 23 мая предвещает Тельцам любовное приключение. Вероятно, близкий человек устроит вам романтический вечер или сделает приятный подарок. Ваша задача на сегодня – избавиться от плохого настроения, которое может испортить весь вечер.

Близнецы

Астрологи предупреждают Близнецов, что сегодня расслабиться им не удастся. Весь день вы будете крутиться как белка в колесе. Домашние хлопоты, проблемы родственников и незавершенные дела не дадут вам покоя. Не волнуйтесь, как следует отдохнуть получится на следующей неделе.

Рак

Прогноз астрологов на 23.05.2020 обещает Ракам спокойный день. Ждать больших успехов не стоит, однако ваши усилия не пройдут даром. Чем усерднее вы работали на буднях, тем больше получите в выходные. Звезды рекомендуют вам не сидеть в одиночестве: пообщайтесь с друзьями или уезжайте за город.

Лев

Гороскоп на день для Львов предсказывает, что в субботу все будет зависеть только от них самих. Звезды помогать вам не будут. Постарайтесь оставаться в хорошем настроении и заниматься только тем, что приносит удовольствие. О работе и финансовых вопросах лучше подумать потом. Астрологический прогноз рекомендует расслабиться.

Дева

Представители этого знака могут столкнуться с предательством близкого человека. Девы 23 мая узнают сомнительные факты из биографии партнера. Что с ними делать – решать только вам. Астрологи советуют руководствоваться не только чувствами, но и здравым смыслом. Старайтесь не принимать скоропалительных решений.

Весы

Любовный гороскоп для Весов обещает им мелкие ссоры со второй половинкой. Карантин не лучшим образом повлиял на ваши отношения, однако исправить ситуацию еще можно. Не забывайте также о своих родственниках – они нуждаются в вашей поддержке и заботе.

Скорпион

Представителям этого знака 23.05.2020 предстоит разбираться с финансовыми проблемами. Времени на личную жизнь, как и на отдых, у вас просто не останется. Прогноз астрологов советует вам скорее расправиться со всеми вопросами, чтобы насладиться обществом близкого человека. В субботу также будет не лишним отказаться от вредных привычек.

Стрелец

Стрельцам в любви не повезет. Гороскоп на сегодня предсказывает вам расставание, разочарование или конфликт с супругом или супругой. Справиться со своими эмоциями вы не сможете. Единственный выход – немного побыть в одиночестве. Также звезды советуют задуматься о смене имиджа.

Козерог

Представителям этого знака звезды обещают любовное приключение. Гороскоп на 23 мая предсказывает Козерогам новое знакомство, которое круто перевернет жизнь. Не подпускайте малознакомого человека к себе слишком близко, но и не замыкайтесь в себе. Вечер лучше провести с родственниками.

Водолей

Водолеям звезды советуют проанализировать все ошибки, совершенные за последнее время. Сейчас вам выпал шанс исправить все недочеты, а что-то начать с чистого листа. Не бойтесь извиняться и признавать свою неправоту – это поможет заметно улучшить вашу жизнь.

Рыбы

Рыбам астрологический прогноз советует оставаться дома. Сегодня ваш организм будет особенно уязвим. Откажитесь от вредной еды, алкоголя и будьте внимательнее на дорогах. Идеальный вариант для Рыб – провести весь день с любимым человеком.

Таков гороскоп на 23 мая. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год для всех знаков.