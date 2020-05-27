Точный прогноз на день подробно расскажет о будущем

28 мая 2020 года Луна окажется в знаке Льва. День будет напряженным из-за союза Меркурия с Раком, поэтому лучше предостеречь себя от импульсивных действий и необдуманных слов. Как справиться с трудностями в четверг, рассказали астрологи.

Овен

От многих проблем Овнов, которые до сих пор казались неразрешимыми, удастся избавиться благодаря самому обычному разговору. Настало время разобраться в себе и обсудить с близкими все, что накопилось.

Телец

Залог успеха Тельцов 28.05.2020 – грамотные партнерские отношения. Научитесь делегировать свои обязанности и доверять коллегам, чтобы достичь всех своих целей как можно скорее, советуют астрологи.

Близнецы

Финансовый гороскоп для Близнецов гласит: пришло время действовать. Проявите свою креативность во время самоизоляции и присмотритесь к онлайн-формату, иначе ваши конкуренты сделают это раньше.

Рак

Ракам звезды советуют быть открытыми и не скрывать своих чувств в четверг 28 мая. Искренность укрепит отношения не только с семьей, но и улучшит взаимопонимание с партнером, говорит любовный гороскоп.

Лев

28 мая 2020 года – подходящее время, чтобы открыть в себе творческий потенциал. Не бойтесь пробовать новое, рекомендуют звезды Львам. Только так вы сможете достичь успеха.

Дева

Утро четверга для Дев будет наполнено хлопотами и непредвиденными заботами. Расслабиться получится лишь к вечеру, однако день для представителей этого знака выйдет как никогда продуктивным.

Весы

Весам 28.05.2020 звезды советуют быть посдержанней. Накопившаяся усталость даст о себе знать – раздражать представителей воздушной стихии в этот день будет практически все. Лишь терпение и отдых помогут избежать ссор с друзьями и близкими.

Скорпион

Гороскоп на май для Скорпионов советует обратить внимание на свое здоровье. Стресс и малоподвижный образ жизни негативно сказывается на самочувствии представителей этого знака. Посвятите этот день прогулке на свежем воздухе и отдыху от работы.

Стрелец

Стрельцы получат неожиданное известие из прошлого, которое может сильно повлиять на жизнь представителей стихии огня сейчас. Звезды призывают быть особенно бдительными 28 мая 2020 года и напоминают: все только в ваших руках.

Козерог

Любовь и творчество будут сопровождать Козерогов в майский четверг. Присмотритесь к вашей второй половине внимательнее, возможно с этим человеком можно построить не только романтические, но и крепкие партнерские отношения.

Водолей

У Водолеев в этот день будет все буквально валиться из рук. Астрологи советуют отложить все дела до начала следующей недели – все равно ничего из запланированного выполнить не удастся.

Рыбы

Рыбы 28.05.2020 почувствуют сомнения и неуверенность в себе. Особенно тяжелыми будут вопросы, которые касаются финансов и дальнейшей карьеры. Звезды рекомендуют продумать еще один план действий, если задуманное все же не удастся осуществить.

Таков подробный прогноз на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало финансовый гороскоп на май.