Подробный прогноз на день подскажет, как привлечь удачу и благополучие

Растущая Луна 29 мая 2020 года окажется в знаке Льва. День подарит знакам зодиака энергию и будет благоприятным как для плодотворного сотрудничества, так и для активного отдыха. Также в пятницу многих ждут финансовые перемены.

Овен

Денежный гороскоп для Овнов гласит: сегодня вам выпадет шанс заключить выгодную сделку. На первый взгляд она может показаться незначительной, но в будущем поможет увеличить доход в несколько раз.

Телец

Тельцов ждет напряженный день, требующий незамедлительных решений. Астрологи советуют не срываться на близких: ссоры, которые произойдут 29.05.2020, затянутся надолго.

Близнецы

Близнецы в пятницу будут особенно подвержены проблемам со здоровьем. Звезды говорят, что у представителей воздушной стихии в этот день могут обостриться хронические болезни. Конец рабочей недели астрологи советуют провести на природе, а вот от вредных привычек лучше отказаться.

Рак

29 мая 2020 года Ракам наконец удастся привести все свои дела в порядок – завершить начатое и построить планы на будущее. День для этого знака будет спокойным и тихим, гласит прогноз на месяц.

Лев

Львов ждет необычное знакомство, и сначала представителям огненной стихии оно покажется неудачным. Однако эта встреча обернется крепкой дружбой или даже захватывающим романтическим приключением, гласит любовный гороскоп.

Дева

У Дев 29.05.2020 начнутся финансовые трудности. Астрологи советуют относиться к деньгам внимательнее и в ближайшую неделю отказаться от крупных покупок.

Весы

Весам пора избавиться от лишнего, причем не только от ненужных вещей на полках, но и от людей, которые лишают жизнь радости. Звезды напоминают: только прощание со старым способно привнести что-то новое и интересное.

Скорпион

Пятница 29 мая – самое подходящее время, чтобы встретиться с друзьями. И, если из-за пандемии увидеть близких лично не получается, то всегда можно организовать онлайн-вечеринку. Общение и веселые игры помогут Скорпионам расслабиться и восстановить силы до конца следующей недели.

Стрелец

Стрельцы смогут проявить себя в коллективе как ответственные и креативные сотрудники. Не бойтесь брать на себя ответственность: 29.05.2020 серьезных трудностей не возникнет, зато удастся продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой заработок.

Козерог

Козероги в этот день столкнутся со стеной непонимания и ревности. Представители стихии земли настолько увлеклись своей карьерой, что совсем забыли о близких. Звезды советуют провести пятницу с семьей или второй половиной, к тому же работать после такого отдыха всегда легче.

Водолей

29 мая 2020 года пройдет для Водолеев спокойно и непринужденно. В этот день астрологи рекомендуют заняться творчеством или начать реализовывать проект, который давно был запланирован.

Рыбы

Рыбы в конце месяца почувствуют усталость, причем не только от навалившихся трудностей, но и постоянного общения. Не стоит себя винить за это, говорят звезды. Посвятите конец недели отдыху и тогда сможете приступить к делам с новыми силами уже в понедельник.

Таков точный прогноз на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало ведический гороскоп на месяц.