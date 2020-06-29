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Считается, что с 30 июня начинается самый активный рост цветов и растений, в том числе и на огороде. Также в это время особенно активны злые духи, от которых надо защищаться.
Что нельзя делать в день Савелия
На Руси было принято 30.06 разводить костры на берегу реки или озера. Считалось, что это напугает морских злых существ и способствует тому, что куры будут нести больше яиц.
Также в этот день рекомендовалось устроить семейный ужин и приготовить большое количество блюд. Это поможет вырастить богатый урожай.
Если на улице туман, то идти гулять запрещалось. Считалось, что это злые туманы, из-за которых человек заблудится или может утонуть в болоте.
Ругаться в доме в этот день нельзя – плохая энергия останется в жилище надолго.
Приметы на 30 июня
Если вечером на небе появилась радуга, то погода будет хорошей.
Начавшийся дождь будет идти долго.
Гроза ночью – к хорошей погоде.
Если на траве нет росы, то жди сильный ливень.
Много червей на земле – быть дождю.
Сны с 29 на 30 июня вещие, но исполнятся не сразу. Рассказывать об увиденном нельзя.
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