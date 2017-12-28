СМИ обвинили американское аэрокосмическое агентство в утаивании сакральной информации

По сообщению британских СМИ, конец света может наступить уже в феврале 2019 года. Издание Daily Express выступило с сенсационным заявлением: якобы NASA скрывает информацию о том, что к Земле со скоростью более 60 тыс. миль в час приближается гигантский астероид, способный разрушить нашу планету.

По словам источника, космический объект длиной в полторы мили называется 2002 NT7, ученые узнали о его существовании 15 лет назад.

Ранее NASA объявило о том, что астероид может столкнуться с Землей 1 февраля 2019 года, однако затем отменило свое официальное заявление.

При этом вероятность падения астероида агентство оценивало как весьма низкую, однако мощность такого столкновения была бы угрожающе высокой - как если бы на планету упали 30 млн ядерных бомб.

Ученые якобы даже рассчитали время "прибытия" инопланетного гостя - 11.47 утра (по какому часовому поясу ведется исчисление, таблоид не уточнил).

Спустя 4 дня NASA убрало информацию о 2002 NT7 с сайта, пояснив, что в расчетах была допущена ошибка, и астероид совершенно безопасен.

Конспирологи немедленно решили, что агентство просто скрывает опасную информацию от землян, чтобы не вызвать массовой паники, однако в NASA настаивают на своей версии событий.