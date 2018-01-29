Мозг слипается от сахара

Ученые выявили причину развития слабоумия

Повышенный уровень сахара в крови способствует развитию слабоумия. Причем в зоне риска не только люди, страдающие диабетом. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона (Великобритания). Об их работе рассказывается в статье издания Science Alert.

В исследовании, которое длилось 10 лет, приняли участие почти 5 тысяч 200 человек старше 50 лет, примерно равное количество мужчин и женщин. У всех с равной периодичностью брали кровь на анализ HbA1c - гликированного гемоглобина, по которому смотрят концентрацию сахара в крови, и делали тесты на определение когнитивных способностей.

Оказалось, что за 10 лет умственные способности снизились у всех участников эксперимента. Однако пожилые люди, у которых уровень сахара был слишком высок, теряли разум, память, способность строить планы на будущее очень высокими темпами.

Ранее учеными уже была замечена связь диабета неинсулинозависимого (второго) типа с риском развития болезни Альцгеймера. Однако связь между ухудшением когнитивных способностей и ухудшением усвоения глюкозы, свойственном преддиабетическому состоянию, доказана впервые.

Впрочем, российские бабушки испокон веков говорили: не ешь много сладкого - мозги слипнутся. Оказалось, правда.