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Мозг слипается от сахара

Фото: GLOBAL LOOK press/Dr. Wilfried Bahnmüller
Ученые выявили причину развития слабоумия

Повышенный уровень сахара в крови способствует развитию слабоумия. Причем в зоне риска не только люди, страдающие диабетом. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона (Великобритания). Об их работе рассказывается в статье издания Science Alert.

В исследовании, которое длилось 10 лет, приняли участие почти 5 тысяч 200 человек старше 50 лет, примерно равное количество мужчин и женщин. У всех с равной периодичностью брали кровь на анализ HbA1c - гликированного гемоглобина, по которому смотрят концентрацию сахара в крови, и делали тесты на определение когнитивных способностей.

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Оказалось, что за 10 лет умственные способности снизились у всех участников эксперимента. Однако пожилые люди, у которых уровень сахара был слишком высок, теряли разум, память, способность строить планы на будущее очень высокими темпами.

Ранее учеными уже была замечена связь диабета неинсулинозависимого (второго) типа с риском развития болезни Альцгеймера. Однако связь между ухудшением когнитивных способностей и ухудшением усвоения глюкозы, свойственном преддиабетическому состоянию, доказана впервые.

Впрочем, российские бабушки испокон веков говорили: не ешь много сладкого - мозги слипнутся. Оказалось, правда. 

Вера СВЕТЛОВА
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