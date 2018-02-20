Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стресс у отца вызывает шизофрению у детей

Кадр из сериала &amp;#34;Ходячие мертвецы&amp;#34;
Ученые сделали печальное открытие

Нервный отец – больные дети. Эту истину экспериментальным путем подтвердили ученые из Университета в штате Мэриленд (США).

Лабораторные исследования на грызунах показали, что если самец перед спариванием испытывал стресс, то родившиеся в результате этого зачатия мышата вели себя неадекватно, плохо реагировали на внешние раздражители, то есть имели отклонения в психическом развитии.

По теме

По мнению медиков, дело в том, что стресс вызывает всплеск гормона, который влияет на структуру белка вокруг ДНК клеток, образующих семенной канатик, – проход, по которому поступает сперма. Поэтому даже невыраженное нервное напряжение или депрессия негативно отражаются на качестве спермы и, соответственно, влияют на потомство, сообщается в The Guardian.

На основании проведенных опытов американские ученые предположили, что аналогичное воздействие стресс может оказывать и на человеческих особей мужского пола. То есть у отцов, испытавших стресс, могут родиться дети-шизофреники. Впрочем, исследования связи психического состояния отцов и детей еще не проводились, поэтому ученые не берутся утверждать, что модель, описанная ими на примере мышей, применима к людям.

И все же это повод задуматься тем, кто планирует завести ребенка. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москву нагрянет аномалия

День защитника Отечества станет самым холодным за последние 50 лет

Валютные войны сошли на нет

Рубль идет на рекорд по стабильности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей