Стресс у отца вызывает шизофрению у детей

Ученые сделали печальное открытие

Нервный отец – больные дети. Эту истину экспериментальным путем подтвердили ученые из Университета в штате Мэриленд (США).

Лабораторные исследования на грызунах показали, что если самец перед спариванием испытывал стресс, то родившиеся в результате этого зачатия мышата вели себя неадекватно, плохо реагировали на внешние раздражители, то есть имели отклонения в психическом развитии.

По мнению медиков, дело в том, что стресс вызывает всплеск гормона, который влияет на структуру белка вокруг ДНК клеток, образующих семенной канатик, – проход, по которому поступает сперма. Поэтому даже невыраженное нервное напряжение или депрессия негативно отражаются на качестве спермы и, соответственно, влияют на потомство, сообщается в The Guardian.

На основании проведенных опытов американские ученые предположили, что аналогичное воздействие стресс может оказывать и на человеческих особей мужского пола. То есть у отцов, испытавших стресс, могут родиться дети-шизофреники. Впрочем, исследования связи психического состояния отцов и детей еще не проводились, поэтому ученые не берутся утверждать, что модель, описанная ими на примере мышей, применима к людям.

И все же это повод задуматься тем, кто планирует завести ребенка.