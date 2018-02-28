Млечный путь обворовали

Наша галактика оказалась пострадавшей в космической схватке

Удивительное открытие сделали астрономы Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Они изучали звезды на окраинах Млечного пути. До сих пор считалось, что это части карликовых галактик, которые распадались, не выдерживая столкновения с нашим Млечным путем.

Надо сказать, у ученых были все основания так полагать, поскольку 6 лет назад было доказано, что Млечный путь способен "высасывать" темную материю из многочисленных тусклых галактик, которые его окружают и периодически приближаются на небезопасное расстояние, говорится в издании Nature. В результате такого вмешательства карликовые галактики распадаются, а их остатки в виде лент и колец присоединяются к Млечному пути.

Однако оказалось не все так однозначно. Изучая созвездия Андромеды и Треугольника, которые расположены примерно в 60 тыс. световых лет от центра нашей галактики, ученые заметили некоторые светила, которые никак не могли быть частью чужой, погибшей когда-то галактики: не та скорость, не то направление движения, не тот класс и состав спектра. Тогда как они оказались на окраине Млечного пути?

Дальнейшее исследование дало основание предположить, что в межгалактических войнах побеждает не только Млечный путь, но порой и карлики отхватывают себе кусок пирога – удаляясь после столкновения с нашей галактикой, они цепляют за собой некоторые светила. А потом, спустя миллионы лет, когда не выдерживают очередного столкновения и распадаются, звезды-беглянки вновь попадают в состав Млечного пути. Но уже не в центре, а на самых окраинах.

Сейчас ученые пытаются выяснить, можно ли заранее предположить, какие светила из Млечного пути потенциально могут быть "уведены" в сторону другими галактиками.