Млечный путь обворовали
Удивительное открытие сделали астрономы Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Они изучали звезды на окраинах Млечного пути. До сих пор считалось, что это части карликовых галактик, которые распадались, не выдерживая столкновения с нашим Млечным путем.
Надо сказать, у ученых были все основания так полагать, поскольку 6 лет назад было доказано, что Млечный путь способен "высасывать" темную материю из многочисленных тусклых галактик, которые его окружают и периодически приближаются на небезопасное расстояние, говорится в издании Nature. В результате такого вмешательства карликовые галактики распадаются, а их остатки в виде лент и колец присоединяются к Млечному пути.
Однако оказалось не все так однозначно. Изучая созвездия Андромеды и Треугольника, которые расположены примерно в 60 тыс. световых лет от центра нашей галактики, ученые заметили некоторые светила, которые никак не могли быть частью чужой, погибшей когда-то галактики: не та скорость, не то направление движения, не тот класс и состав спектра. Тогда как они оказались на окраине Млечного пути?
Дальнейшее исследование дало основание предположить, что в межгалактических войнах побеждает не только Млечный путь, но порой и карлики отхватывают себе кусок пирога – удаляясь после столкновения с нашей галактикой, они цепляют за собой некоторые светила. А потом, спустя миллионы лет, когда не выдерживают очередного столкновения и распадаются, звезды-беглянки вновь попадают в состав Млечного пути. Но уже не в центре, а на самых окраинах.
Сейчас ученые пытаются выяснить, можно ли заранее предположить, какие светила из Млечного пути потенциально могут быть "уведены" в сторону другими галактиками.
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