Впервые создана таблетка для продления жизни

Ученые обнаружили, что новый препарат против холестерина с активным веществом алирокумаб не только эффективно борется с вредными отложениями на стенках сосудов, но и серьезно снижает риск возникновения инфаркта и инсульта.

Исследования показали, что употребление алирокумаба в среднем на 15% снижает риск преждевременной смерти от любых причин, – таким образом, можно говорить о том, что создан новый класс лекарств, значительно продлевающих жизнь, сообщает MedicalXPrerss. Более того, в группе пациентов с высоким уровнем холестерина, принимавших новое лекарство в течение двух лет, уровень смертности сократился почти на треть.

Алирокумаб относится к группе PCSK9-ингибиторов – моноклональных антител, которые активируют в печени особые протеины, снижающие уровень вредного холестерина в крови. Согласно последним исследованиям, они более эффективны, чем традиционно использующиеся для этих целей статины.



По данным Всемирной организации здравоохранения, высокий холестерин – настоящий убийца людей, он играет решающую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема заключается в том, что лекарства на основе алирокумаба достаточно дороги – годовой курс лечения обходится больным в сумму свыше $14 тыс. долларов.



Врачи надеются, что теперь, когда клиническая эффективность PCSK9-ингибиторов доказана, фармацевтические компании могут понизить стоимость препаратов. Речь идет не только о профилактике сердечных приступов, но и об увеличении продолжительности жизни в целом, подчеркнул один из руководителей исследования кардиолог Филипп Габриэль Стег.