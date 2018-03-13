Полпачки сигарет доведут до сумасшествия

Исследователи выявили еще один фактор, который заставит курильщиков задуматься о своем здоровье

Заядлые любители посмолить рискуют заболеть психозом – к такому неутешительному выводу пришла международная группа ученых.

Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica. Эксперимент длился 15 лет, и теперь специалисты с уверенностью заявляют, что люди, ежедневно выкуривающие не менее десяти сигарет, с большей вероятностью начнут страдать психозом, чем некурящие.

В Финляндии ученые начали наблюдать за 15-летними подростками и завершили свой эксперимент, когда тем исполнилось по 30 лет. В группу испытуемых вошли более 6 тысяч человек. Выяснилось, что курение оказало самое серьезное влияние на появление у молодых людей проблем с психикой. Табак оказался более серьезным фактором риска, чем марихуана или алкоголь. Причем чем больше сигарет в день выкуривает человек, тем выше у него риск появления психоза.