Полпачки сигарет доведут до сумасшествия

Здоровье
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Заядлые любители посмолить рискуют заболеть психозом – к такому неутешительному выводу пришла международная группа ученых.
Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica. Эксперимент длился 15 лет, и теперь специалисты с уверенностью заявляют, что люди, ежедневно выкуривающие не менее десяти сигарет, с большей вероятностью начнут страдать психозом, чем некурящие.
В Финляндии ученые начали наблюдать за 15-летними подростками и завершили свой эксперимент, когда тем исполнилось по 30 лет. В группу испытуемых вошли более 6 тысяч человек. Выяснилось, что курение оказало самое серьезное влияние на появление у молодых людей проблем с психикой. Табак оказался более серьезным фактором риска, чем марихуана или алкоголь. Причем чем больше сигарет в день выкуривает человек, тем выше у него риск появления психоза.
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