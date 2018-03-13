Волна эпидемий пошла на спад

Детские сады и школы вновь открывают свои двери после сезонного распространения ОРВИ и сопутствующих им в это время года кишечных инфекций

Внеплановые каникулы практически закончились. Сезонная волна детской заболеваемости ожидаемо пошла на спад. Нынешняя зима оказалась непростой, а вспышки инфекций фиксировались во многих регионах. Например, в Кемерово в конце февраля из-за эпидемии ОРВИ были закрыты на карантин абсолютно все школы. А в Иркутске на начало марта число заболевших детей превысило 3,5 тысячи.

Непростая ситуация складывалась и на Алтае. Там пик заболеваемости пришелся на январь. По данным Роспотребнадзора, из-за ОРВИ на занятиях в школах и садах отсутствовали более 20% детей. Сообщается, что в этом году в крае эпидемиологический порог был превышен на треть.

В Приморском крае из-за весенней волны заболеваемости гриппом и вирусами различного генеза на карантин были полностью закрыты 11 детских садов и 7 школ, а также 403 группы в 309 детских садах и 247 классов в 100 школах. Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, несмотря на масштаб, эпидемическая ситуация находилась в пределах нормы.

В холодное время года традиционным спутником гриппа и ОРВИ является ротавирусная инфекция. В большинстве случаев от нее страдают именно маленькие дети. "Многолетние наблюдения показали, что наибольшее число заболевших регистрируется во время или в канун эпидемии гриппа, за что оно и получило неофициальное название "кишечный грипп". Для этого заболевания также характерна зимне-весенняя сезонность, так как основное количество больных приходится на январь-март, в остальные месяцы года регистрируются единичные случаи заболеваний", – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Челябинской области Светлана Лучинина. Здесь в текущем году показатель заболеваемости вырос в 1,67 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью острыми вирусными заболеваниями и кишечным гриппом во многих регионах стабилизировалась. Так, в ближайшее время после карантина возобновит работу детский сад №22 города Майкопа, откуда были госпитализированы 10 малышей. "Среди сотрудников и воспитанников образовательного учреждения зафиксирован спад заболеваемости инфекцией. Тем не менее, специалисты продолжают уточнять круг лиц, контактировавших с заболевшими, и проводить их обследование", – сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора Адыгеи Сергей Завгородний.

С 5 марта в обычном режиме работает и дошкольное отделение при московской школе №492, которое ранее также было на карантине из-за вспышки кишечной инфекции. В середине февраля там было зафиксировано 20 случаев этого недуга. Справились с ОРВИ и рязанские медики. Там с 12 февраля на карантине находились 36 классов в 16 школах. Сейчас образовательный процесс в городе полностью восстановлен.

Специалисты отмечают, что некоторые сезонные заболевания, например тот же кишечный грипп, часто маскируются под обычное отравление, что вызывает определенные затруднения при постановке диагноза. Как показывает практика, в случае эпидемии в первую очередь внимание к себе приковывают пищеблоки воспитательных и образовательных учреждений, а также продукция комбинатов питания. Однако, как правило, опасения чаще всего не подтверждаются. Здесь имеют место обычные ошибки диагностирования.