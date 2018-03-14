Хокинг умер точно в срок

То, что британский физик-теоретик скоро уйдет из жизни, было предрешено

Имя ученого значилось в списке знаменитостей, которые должны скончаться в течение 2018 года. Об этом писал в январе портал The DeathList.

Кроме Стивена Хокинга, туда попали 49 знаменитостей. Это и муж королевы Елизаветы II принц Филипп, и американский политик Джон Маккейн, и бывший президент США Джимми Картер, и диктатор Роберт Мугабе, и экс-президент США Джордж Буш-старший, и бывший папа римский Бенедикт XVI, и актер Шон Коннери, и музыкант Rolling Stones Ронни Вуд. Тем, кто указан в списке, от 59 до 100 лет.

Несмотря на поставленный в 1963 г. диагноз и связанное с ним предупреждение медиков о том, что ему осталось всего три года, ученый продолжал жить и занимался наукой. Однако судьба уготовила Хокингу еще одно испытание – в 1985 г. из-за осложнившейся пневмонии ученый перенес операцию на гортани и полностью перестал разговаривать, отмечают Dni.RU.

После этого для общения он использовал специально разработанный для него синтезатор речи. А на единственную подвижную часть тела – мимическую мышцу щеки – ему установили сенсор, с помощью которого физик управлял компьютером, сидя в инвалидной коляске.

Столь трагическое стечение обстоятельств не лишило физика ни жажды жизни, ни желания познать мир, ни чувства юмора.

"Всю свою жизнь я поражался тем главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти для них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс", – пошутил как-то он.

Ученый верил, "что жизнь стоит того, чтобы ее прожить". И добился многого. Он "сумел сделать так, чтобы наукой увлекались даже домохозяйки", сказал профессор МГУ, астрофизик Владимир Липунов.

Но, увы, сегодня Стивена Хокинга не стало. Ему было 76 лет...