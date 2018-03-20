Создан прибор для управления желаниями

Отечественная разработка позволяет манипулировать человеческим поведением

Чудо отечественной техники представили сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, что в Сарове Нижегородской области. Это предприятие входит в структуру госкорпорации "Росатом". Специалисты разработали комплекс, который умеет регистрировать сверхслабые биомагнитные поля, которые создает человеческий мозг.

Комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, поясняет РИА "Новости". Сигналы считываются неинвазивно, то есть без прямого проникновения внутрь организма. Анализ улавливаемых сигналов позволяет ученым выявлять центры желаний в мозгу человека и даже управлять ими.

Мозг создает магнитное поле – ученые знали об этом давно. Но это поле слишком слабое, оно в миллионы раз слабее магнитного поля Земли, отмечает URA.RU. Поэтому обнаружить магнитное поле мозга не удавалось. На выручку специалистам пришли сверхпроводники, которые обладают достаточной чувствительностью для регистрации незначительных магнитных полей.

Устройство для считывания информации в мозге получило название магнитоэнцефалограф. В результате проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) ученые получают большие массивы данных о процессах, происходящих в головном мозге.

Исследователи пытаются понять, какие участки коры головного мозга за какие сигналы отвечают. Таким образом можно отследить работу центра желаний. После этого эксперимент перейдет в новую стадию. При помощи стимулирования этого центра ученые попытаются управлять желаниями пациента.

Магнитоэнцефалография активно изучается во всем мире. Этот способ считывания данных о состоянии человеческого мозга наряду с позитронно-эмиссионной томографией считается самым передовым и информативным.

Одним из главных препятствий на пути развития МЭГ является высокая цена этого метода. Сверхпроводники стоят сумасшедших денег, и потому стоимость магнитоэнцефалографа отечественного производства может доходить до 200 млн рублей.

Еще один недостаток метода заключается в том, что эти аппараты обладают хорошим временным разрешением (то есть почти мгновенно показывают реакцию мозга на импульс), но отличаются низким пространственным разрешением. Это означает, что они регистрируют активность примерно 50 тыс. нейронов как единичный сигнал. Это делает исследования недостаточно точными.