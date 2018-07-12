Названо фатальное для курильщиков число сигарет

Ученые подсчитали, сколько выкуренных табачных изделий в день может поставить жизнь под угрозу

Международная группа ученых, проведя исследование, пришла к выводу, что курение повышает риск появления фибрилляции предсердий, то есть мерцательной аритмии, которая повышает вероятность смерти чуть ли не вдвое.

По мнению исследователей, буквально каждая выкуренная за день сигарета дополнительно ухудшает здоровье. Проанализировав итоги ранее опубликованных работ, охватывавших данные о состоянии здоровья более 600 тыс. человек, медики сделали заключение, что вероятность появления мерцательной аритмии пропорциональна количеству выкуренных в течение суток сигарет. У тех, кто курит по 5 сигарет в день, риск возникновения фибрилляции предсердий вырастает на 9%, 10 сигарет доводят ее до 17%, 20 – стандартная пачка – до 32%.

Свои выводы ученые опубликовали в European Journal of Preventive Cardiology. Ранее специалисты пришли к выводу, что электронные заменители сигарет с никотином почти так же вредны, как и обычные табачные изделия. Кроме того, по мнению экспертов, табачные компании специально занижают вред от курения. публикуя на пачках сигарет неправильные цифры о содержании вредных веществ.