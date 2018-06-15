От курильщиков скрывают реальную опасность вредной привычки

Ученые Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов пришли к выводу, что курильщики вдыхают как минимум в 2 раза больше угрожающих здоровью веществ, чем указывают производители на пачках сигарет.

"Вызывает беспокойство, что курильщики на самом деле вдыхают гораздо больше вредных веществ, чем им говорят", – приводит ТАСС слова Государственного секретаря голландского министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Паула Блокхейса. В институте объяснили, что разница получается из-за метода, с помощью которого измеряется содержание таких веществ в табачных изделиях. Эксперты подчеркивают, что на задействованные в настоящее время методы сильно влияет табачная индустрия.

По принятым в Европейском союзе правилам, производители сигарет измеряют количество вредных веществ, оставляя в фильтре открытыми крошечные вентиляционные отверстия. В реальном процессе курения значительная часть этих отверстий закрывается губами или пальцами. Эксперты пришли в ужас: "полевые" испытания показали, что в сигаретах одной популярной марки количество смол может быть больше допустимой нормы в 3,5 раза. Другой производитель заявляет, что в его продукции содержится всего 1 мг смол и 0,1 мг никотина, однако в действительности – 26,1 мг и 1,7 мг соответственно.

Теперь ученые и чиновники соответствующих ведомств призывают Евросоюз внедрить честную систему измерений вредных для здоровья веществ, чтобы помочь курильщикам сохранить остатки здоровья.



