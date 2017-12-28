Раскрыт механизм никотиновой зависимости
Китайские и американские ученые исследовали изменения в работе клеток мозга, ведущие к развитию никотиновой зависимости. Итоги работы опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Никотин способен воздействовать на мозговые рецепторы, выделяющие "гормоны радости", среди которых наиболее известен дофамин. В ходе эксперимента ученые нашли клетки, отвечающие на стимуляцию никотином. У подопытных мышей в межпузырном ядре (так называется одна из структур среднего мозга) были найдены особые нейроны, функции которых изменились под влиянием постоянного употребления никотина. Исследователи назвали эти клетки Amigo1. Именно они, по мнению экспертов, способствуют развитию никотиновой зависимости, нарушая связь между структурами головного мозга.
Тот факт, что Amigo1 отвечает за формирование механизма зависимости, был подтвержден экспериментально: когда с помощью генной инженерии эти клетки были "приглушены", пристрастие к никотину у мышей исчезало.
По мнению специалистов, подобным же образом отвечает на стимуляцию никотином и мозг человека. Сейчас ученые обдумывают методы создания точечных механизмов борьбы с курением, сообщает РИА "Новости".
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