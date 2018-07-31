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Американские исследователи провели серию экспериментов с мышами и пришли к выводу, что компонент D-PDMP, успешно борется с потерей волос, сединой и воспалениями кожи, вызванными неправильным режимом питания.
Ученые из университета Джона Хопкинса установили, что мыши, которые получали корм, богатый жирами и холестеролом, склонны к облысению, изменению цвета шерсти с черного на серый и белый и к поражениям кожи, вызванному множественными ранками. Однако если им начинали давать вместе с пищей D-PDMP, эти негативные симптомы исчезали.
Особенно актуальным проведенное исследование может оказаться для жителей западных стран – ведь врачи уже называют насыщенный жирами и холестеролом режим питания "западной диетой".
Однако медики предупреждают, что пока еще рано говорить о том, что создано лекарство от облысения. Эксперименты были проведены только на мышах, а организм человека может по-другому среагировать на воздействие нового химического соединения.
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