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Создано идеальное средство от гриппа

Фото: GLOBAL LOOK press
Медикам на помощь пришли нанотехнологии

Ученые из США разработали вакцину, защищающую от разных штаммов гриппа, и опробовали ее действие на лабораторных мышах. 

По словам Бао-Чжун Вана (Bao-Zhong Wang) из университета штата Джорджия в Атланте нановакцина действует и на Т-клетки, реагирующие на инфекции, и на В-клетки, вырабатывающие антитела, борющиеся с ней. "Все это открывает дорогу для создания дешевой универсальной вакцины от гриппа", – цитирует слова доктора РИА "Новости".

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Каждый год от эпидемий гриппа погибают тысячи больных. Разработка вакцины осложняется тем, что существуют три разновидности вируса, к тому же, прививка позволяет выработать иммунитет только к одному или нескольким штаммам гриппа. Именно поэтому медики ежегодно вынуждены создавать новые вакцины, отмечается в опубликованной в журнале PNAS работе. 

Доктор Ван и его коллеги в начале года создали первый прототип универсальной вакцины, предотвращающей заражение почти всеми штаммами вируса типа А – самого опасного подвида гриппа. После успешного испытания прививки ученые решили усилить ее, заставив бороться со всеми типами заболевания. Для этого была изменена структура наночастиц, и их жировые компоненты заменили на другие белковые компоненты. 

Опыты на грызунах подтвердили, что вакцин защитила мышей от смертельных доз нескольких штаммов гриппа. Исследователи надеются, что вскоре будет создана универсальная прививка от гриппа, которая поможет справиться с эпидемиями.

Валентина МАЙОРОВА
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