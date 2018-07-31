Рисовый мутант защитит от ВИЧ-инфекции
Победить смертельный недуг человечеству поможет самый
банальный продукт, который присутствует в рационе миллиардов людей. Ученые из
Испании обнаружили у рисовой крупы неизвестные ранее свойства. Правда, чтобы
рис превратился в лекарство, придется немного поколдовать с его генами.
Исследователи из Агротехнического центра университета Льейды (Испания) вырастили генетически модифицированный рис, содержащий комбинацию белков, которая связывает между собой вирусные частицы ВИЧ. Это помогает предотвратить дальнейшее заражение, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Результаты опытов, проведенных in vitro, показали, что данный экстракт риса практически полностью нейтрализует вирус иммунодефицита человека. Таким образом, его можно рассматривать в качестве доступного сырья для производства средств профилактики заражения ВИЧ. На следующем этапе эксперимента ученые планируют проверить эффективность рисового экстракта на животных, передает РИА ФАН.
Предполагается, что итоговый препарат будет использоваться как наружное средство. В настоящий момент многие исследовательские группы трудятся над разработкой микробицида – средства наружного применения при половом акте, которое снизит риск заражения благодаря наличию противовирусных компонентов. Пока что микробициды в клинических испытаниях не показывают эффективности. К тому же производство и очистка рекомбинантных белков стоит очень дорого. Но ученые не отказываются от этой затеи, и рисовый экстракт может стать дешевой основой для столь желанного лекарства.
Испанские ученые особо отметили преимущество использования рисового экстракта для получения рекомбинантных белков. Эту культуру можно выращивать в том числе в регионах, где наблюдается высокий риск распространения ВИЧ-инфекции. При этом рис удобно хранить, а его противовирусные компоненты можно не очищать от рисовых белков: они безопасны.
Эффективной вакцины от ВИЧ-инфекции пока не разработано, отмечает издание N+1. К примеру, недавно ученые представили прототип новой "мозаичной" вакцины, но в экспериментах на приматах она защитила животных от заражения только в 2/3 случаев. Самым надежным способом профилактики заражения остается барьерный метод (в частности, использование презерватива). Альтернативой ему может быть только постоянный прием ингибиторов транскриптазы вируса (тенофовир и другие препараты), которые обычно недоступны широким слоям населения.
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