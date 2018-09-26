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Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру

Фото: pixabay.com
Ученые Страны восходящего солнца втайне отправили к планете Х космическую станцию

В ночь с 22 на 23 сентября для землян должен был наступить апокалипсис из-за "Звезды смерти", на всех парах несшейся к Голубой планете. Однако те, кто ждал конца света, обманулись в своих ожиданиях. Страшное наводнение в эту ночь постигло лишь Тунис, где погибли люди.

Американские уфологи нашли причину несбывшихся предсказаний. По их мнению, столкновение с Нибиру предотвратили японские ученые, направившие к планете-убийце космическую станцию "Хаябуса-2" с мини-роботами. Именно роверы и предотвратили каким-то образом столкновение двух планет.

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При этом японское космическое агентство не стало сообщать мировой общественности истинную цель запуска. Оно прикрылось изучением астероида Рюгу, к которому якобы и был отправлен аппарат 3 декабря 2014 г., пишет Vista News.

Конспирологи уверяют, что в 2018 г. со станции, достигшей места назначения, было получено лишь несколько снимков с поверхности Рюгу. Больше же о планах по изучению небесного тела не было никакой информации.

Они отмечают, что NASA неоднократно обвинялось в утаивании правды о "Звезде смерти", что побудило японцев разработать секретную программу и, не создавая среди землян паники, направить туда свой исследовательский аппарат для наблюдения за планетой и возможного изменения ее траектории.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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