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Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России

Фото: pixabay.com
Подводный флот инопланетян разглядели космонавты

Сенсационное заявление сделали эксперты по инопланетным цивилизациям: оказывается, на дне озера Байкал обитают пришельцы с загадочной планеты Нибиру.

Загадки самого большого пресноводного озера Земли давно не дают покоя уфологам, отмечает Vista News. К примеру, на Байкале к некоторым островкам невозможно приблизиться – сразу начинается шторм с сильным встречным ветром. По мнению альтернативных экспертов, в этих точках стоит на приколе флот пришельцев, подойти к которому мешают мощные внеземные военные технологии .

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Кроме того, уфологи отметили, что землетрясение на Байкале совпало с предполагаемым временем появления "Звезды смерти" рядом с нашей планетой. По мнению конспирологов, это доказывает, что пришельцы с Нибиру перед высадкой на Землю привели в боевую готовность свои корабли.

Предположения уфологов подтверждаются фотографиями, сделанными с борта Международной космической станции. Из космоса видно, что ледовый покров озера в некоторых местах гораздо тоньше, чем в других. Внятного объяснения этому факту ученые дать не смогли, однако конспирологи полагают, что виноваты в этом корабли пришельцев, излучение которых и приводит к таянию льда. За последние 2 с небольшим месяца эксперты трижды объявляли о конце света. Первый был назначен на 16 августа, затем его перенесли на 19 сентября, а потом отложили до 23 сентября. Считается, что от столкновения с Нибиру Землю уберегли пришельцы.

Валентина МАЙОРОВА
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