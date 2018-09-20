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Нибиру наступает: конец света уже начался

Фото: pixabay.com
Планета Х запустила на Земле программу разрушения

Апокалипсис, объявленный на 19 сентября, начался. Уфологи сообщили, что "звезда смерти" сделала первые шаги по уничтожению землян. И представители официальной науки вынуждены это подтвердить.

По данным сейсмологов, представленным ими руководству Белого дома, в ночь на дату, объявленную началом конца света, в недрах Земли произошла небывалая активность. Стали пробуждаться тысячелетиями спавшие вулканы. Ученые отметили, что цепная реакция проявилась еще летом неподалеку от острова Фиджи. Теперь она докатилась и до находящегося на территории Америки супервулкана Йеллоустон. А именно его пробуждение угрожает жизни человечества.

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Неслучайно члены Мирового правительства, знающие об опасности уже на протяжении нескольких лет и представляющие реальные размеры угрозы, стали втайне от простых людей строить подземную инфраструктуру, где "избранные" планируют укрыться от бедствия, пишет Vista News.

Специалисты утверждают, что и на Солнце уже начались катаклизмы. Так, со среды активно разрастается пятно, обозначенное как AR 2720. Изменения приведут к страшным магнитным бурям, от которых будут страдать все земляне. Затем в результате снижения температуры на поверхности светила земная атмосфера растворится.

Тем временем с околоземных спутников получена информация, что в некоторых горных районах, не пользующихся популярностью у туристов, замечено активное движение наземных и воздушных транспортных средств. Это может свидетельствовать лишь о том, что представители "золотого миллиарда" начали спешную эвакуацию в свои убежища.

Поступили данные и из США, где с привлечением ФБР были закрыты солнечные обсерватории и эвакуированы жители одного из городов.

Ранее сообщалось, что Нибиру запустит механизм апокалипсиса 19 сентября 2018 года. И хотя астрологи старались успокоить землян, находились все новые подтверждения пророчествам уфологов. Так, в различных регионах планеты были сняты на фото и видео странные объекты, которые были опознаны как корабли-разведчики пришельцев. Видели люди и саму загадочную планету Х.

Началом конца было признано и землетрясение на Урале в начале сентября.  

Фоторепортаж
Прямо над Крымским мостом: Нибиру атакует Землю
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Кадр из фильма &#34;2012&#34;
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: vistanews.ru
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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