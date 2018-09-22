Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке

Жители России в панике снимают опасный объект в небе

Загадочная планета Нибиру уже приблизилась к Земле. Об этом сообщили россияне в соцсетях.

По мнению уфологов, конец света наступит уже на следующей неделе, поэтому человечество наслаждается последними выходными в жизни.

В Москве планету-убийцу обнаружили ночью. По словам очевидцев, Луну перекрыл неизвестный объект очень похожий на Нибиру.

Во Владивостоке жители также увидели планету Х во время полнолуния.

"Достигнув Луны, Планета Х замерла на несколько минут, практически перекрыв Луну. Получилось так называемое похожее Лунное затмение, только затмение Нибиру", – цитирует свидетелей VistaNews.

При этом они признались, что появление загадочного объекта в небе вызывает дикий ужас и страх.

Также Нибиру в небе заметили и в Новокузнецке.

Ранее сообщалось, что о грядущем апокалипсисе знают в Мировом правительстве, представители которого построили себе убежища на этот случай. В качестве доказательства конца света эксперты рассказали о закрытии солнечной обсерватории в США.

И несмотря на то, что американские власти опровергли выводы экспертов и сообщили, что причиной закрытия стало обнаружение у одного из сотрудников детской порнографии, уфологи продолжают настаивать на том, что человечество погибнет уже в ближайшее время.