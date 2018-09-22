Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке

Нибиру
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
- Землю ждет глобальная катастрофа
- Мир треснет: третья мировая навсегда изменит судьбу человечества
Загадочная планета Нибиру уже приблизилась к Земле. Об этом сообщили россияне в соцсетях.
По мнению уфологов, конец света наступит уже на следующей неделе, поэтому человечество наслаждается последними выходными в жизни.
В Москве планету-убийцу обнаружили ночью. По словам очевидцев, Луну перекрыл неизвестный объект очень похожий на Нибиру.
Во Владивостоке жители также увидели планету Х во время полнолуния.
"Достигнув Луны, Планета Х замерла на несколько минут, практически перекрыв Луну. Получилось так называемое похожее Лунное затмение, только затмение Нибиру", – цитирует свидетелей VistaNews.
При этом они признались, что появление загадочного объекта в небе вызывает дикий ужас и страх.
Также Нибиру в небе заметили и в Новокузнецке.
Ранее сообщалось, что о грядущем апокалипсисе знают в Мировом правительстве, представители которого построили себе убежища на этот случай. В качестве доказательства конца света эксперты рассказали о закрытии солнечной обсерватории в США.
И несмотря на то, что американские власти опровергли выводы экспертов и сообщили, что причиной закрытия стало обнаружение у одного из сотрудников детской порнографии, уфологи продолжают настаивать на том, что человечество погибнет уже в ближайшее время.
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