Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские ученые рассказали о новом способе борьбы с раком

Фото: pixabay.com
Найден революционный метод лечения злокачественных опухолей

Международный коллектив ученых с участием специалистов из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработал новый подход в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Новая терапия предполагает введение наноструктур в опухоль, что прекращает ее развитие. Ученые воспользовались тем, что раковые клетки чувствительны к изменению концентрации ионов в окружающих их тканях. Медики атаковали опухоль с помощью двумерных наноструктур под названием "алохен", которые изменяют ионный состав в межклеточной области.

По теме

"Изменение концентрации ионов фатально именно для раковых клеток. Обычные клетки лишь немного угнетаются, но их жизнеспособности ничего не угрожает", – цитируют "Известия"  одного из авторов исследования, директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергея Псахье. 

Специалисты объяснили, что перемены в составе ионов разрушают кислоты, содержащиеся в межклеточном матриксе, которые нужны для питания клетки. Известно, что злокачественная опухоль нуждается в значительно большем количестве энергии, чем здоровые клетки, поэтому при новой схеме лечения раковые ткани просто умирают от голода. 

По мнению заведующего лабораторией "Биомедицинские наноматериалы НИТУ "МИСиС" Максима Абакумова, новая технология весьма перспективна, и ее следует как можно скорее внедрить в клиническую практику.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Авария "Союза" пошла на пользу России

Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег

Нидерланды заявили о войне с Россией

Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей