Найден революционный метод лечения злокачественных опухолей

Международный коллектив ученых с участием специалистов из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработал новый подход в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Новая терапия предполагает введение наноструктур в опухоль, что прекращает ее развитие. Ученые воспользовались тем, что раковые клетки чувствительны к изменению концентрации ионов в окружающих их тканях. Медики атаковали опухоль с помощью двумерных наноструктур под названием "алохен", которые изменяют ионный состав в межклеточной области.

"Изменение концентрации ионов фатально именно для раковых клеток. Обычные клетки лишь немного угнетаются, но их жизнеспособности ничего не угрожает", – цитируют "Известия" одного из авторов исследования, директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергея Псахье.

Специалисты объяснили, что перемены в составе ионов разрушают кислоты, содержащиеся в межклеточном матриксе, которые нужны для питания клетки. Известно, что злокачественная опухоль нуждается в значительно большем количестве энергии, чем здоровые клетки, поэтому при новой схеме лечения раковые ткани просто умирают от голода.

По мнению заведующего лабораторией "Биомедицинские наноматериалы НИТУ "МИСиС" Максима Абакумова, новая технология весьма перспективна, и ее следует как можно скорее внедрить в клиническую практику.