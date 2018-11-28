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Названы лучшие тренировки для долгой жизни

Фото: www.globallookpress.com
Все новое - это хорошо забытое старое

Тренировки на выносливость, такие, как бег, плавание, велосипед и лыжи – оказывают более сильное антивозрастное влияние, чем силовые упражнения.

К такому выводу пришли немецкие ученые, сообщается в опубликованном на EurekAlert! материале.  Исследователи провели эксперимент, поделив на несколько групп более 200 добровольцев. В первой группе люди в течение полугода занялись продолжительным бегом, во второй – высокоинтенсивными интервальными тренировками, в третьей – силовыми занятиями. Кроме того, четвертая группа стала контрольной – люди в ней не меняли образа жизни.

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Выяснилось, что у тех, кто занимался упражнениями, повышающими выносливость, выросла длина теломер – концевых участков хромосом, выполняющих в организме защитную функцию. Кроме того, у участников первой группы повысилась активность теломеразы – процесса, восстанавливающего теломеры.

Сокращение теломер генетики традиционно связывают с процессом старения организма. Поэтому тем, кто хочет подольше оставаться в добром здравии, ученые рекомендуют обратить внимание на старые добрые виды физической активности: велосипедные прогулки, катание на беговых лыжах, плавание и бег.

Валентина МАЙОРОВА
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