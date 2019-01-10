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Моющие средства оказались убийцами

Фото: www.globallookpress.com
Бытовая химия сводит к нулю попытки вести здоровый образ жизни

Средства для мытья посуды разрушают печень человека больше, чем алкоголь. К таким выводам пришли ученые из Норвегии. Исследования показали, что частицы нефтепродуктов, которые входят в состав моющих средств, способны накапливаться и "бить по больному" – вызывать аллергию непонятного происхождения и нарушать работу печени.

Для домохозяек, которые регулярно используют бытовую химию при уборке помещений, ситуация складывается еще более плачевная. Год поддержания чистоты квартиры с применением чистящих и дезинфицирующих средств доводит состояние легких женщины до уровня заядлого курильщика, пишет РИА "Новости".

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Но даже если человек пользуется услугами других людей для уборки и мытья посуды, от вредного влияния бытовой химии он не застрахован. Летучие органические соединения, содержащиеся в дезодорантах, шампунях, кондиционерах для белья и даже духах, попадая в воздух, загрязняют его сильнее, чем выхлопные газы, и провоцируют развитие онкологических и других заболеваний.

Так что даже если человек – ярый борец за здоровый образ жизни, не курит, не злоупотребляет алкоголем и совершает пробежки на свежем воздухе, от рака легких и цирроза печени он не застрахован. В наше время чистота – уже не залог здоровья, а, скорее, наоборот.

Вера СВЕТЛОВА
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