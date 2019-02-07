Поездка на работу убивает здоровье

Найден неожиданный фактор риска для инсульта и других опасных болезней

Люди, которые тратят на дорогу до работы слишком много времени, рискуют не только психологическим комфортом, но и наносят серьезный вред своему здоровью.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в Health Line. Отмечается, что в самых крупных городах американцы более 80 минут в день проводят в транспорте – личном или общественном.

При этом медики установили, что такой образ жизни вызывает гипертонию, повышает уровень кортизола, адреналина, а также серьезно увеличивает риск сердечных приступов. Кроме того, в транспорте граждане рискуют подхватить респираторные заболевания и дышат загрязненным воздухом.

Еще одна опасность заключается в том, что, отправляясь в долгое путешествие на работу, люди меньше двигаются. Они сидят – неважно, в личном автомобиле или в общественном транспорте, и этот малоподвижный образ жизни самым сокрушительным образом сказывается на здоровье. Затрагивает эта проблема и детей.

"Всего лишь поколение назад 60-70% детей ходили в школу пешком, а теперь таких всего лишь 20%", – сетует профессор Ричард Джексон из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).



Исследования, проведенные в Техасе еще в 2012 г., показали, что те, кто проезжает до работы около 15 миль, менее активны физически и более склонны к полноте.

Исследование, проведенное в 2015 г. в Канаде, подтвердило, что длительные ежедневные поездки повышали уровень стресса и понижали общее чувство удовлетворенности жизнью, отмечает "МИР 24". За работу, дорога до которой отнимает слишком много времени, приходится расплачиваться слишком дорого, предупреждают медики.

